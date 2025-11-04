Elizabeth Peralta podría afrontar su proceso en LIBERTAD tras entregarse a la justicia

04/11/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

En entrevista con Exitosa, el exabogado de Elizabeth Peralta, Benji Espinoza, sostuvo que la fiscal suspendida podría afrontar su proceso en libertad tras haberse entregado voluntariamente a la justicia.

Peralta muestra voluntad

En otro momento, el exabogado de Elizabeth Peralta, Benji Espinoza, indicó que la fiscal suspendida ha demostrado tener voluntad de afrontar el proceso en su contra al entregarse voluntariamente a la justicia. "No ha habido evasión y ocultamiento", comentó.

Noticia en desarrollo...