Sucedería eventualmente

Elizabeth Peralta podría afrontar su proceso en LIBERTAD tras entregarse a la justicia

Benji Espinoza, exabogado de Elizabeth Peralta, manifestó que cabe la posibilidad de que la fiscal suspendida afronte su proceso en libertad.

Benji Espinoza opina sobre Elizabeth Peralta tras entregarse a la justicia
Benji Espinoza opina sobre Elizabeth Peralta tras entregarse a la justicia (Foto: Composición Exitosa)

04/11/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales / Actualizado al 04/11/2025

En entrevista con Exitosa, el exabogado de Elizabeth Peralta, Benji Espinoza, sostuvo que la fiscal suspendida podría afrontar su proceso en libertad tras haberse entregado voluntariamente a la justicia. 

Peralta muestra voluntad

En otro momento, el exabogado de Elizabeth Peralta, Benji Espinoza, indicó que la fiscal suspendida ha demostrado tener voluntad de afrontar el proceso en su contra al entregarse voluntariamente a la justicia. "No ha habido evasión y ocultamiento", comentó.

Noticia en desarrollo...

