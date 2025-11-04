Anciano fue encontrado sin vida en Ate: Víctima habría sido apuñalada dentro de su casa

04/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un crimen ocurrió en el distrito de Ate este martes 4 de noviembre, luego de que un anciano fuera encontrado por sus familiares sin vida. Al ingresar a su casa notaron que la puerta no fue forzada y encontraron a la víctima con manchas de sangre en el torso, lo que hace creer a la policía que un robo o un intento de, habría sido el móvil.

Mayor de edad manejaba dinero

El hombre fue identificado como Francisco Jaime Alania Arias de 73 años y fue hallado en horas de la tarde por sus parientes sin signos vitales. Por las heridas punzocortantes que tenía el septuagenario y lo que vieron después en el interior, ha llevado a barajar la hipótesis de que fue o lo quisieron asaltar.

Peritos de criminalística llegaron hasta el lugar de los hechos para comenzar con las diligencias y determinar la causa de la muerte del adulto mayor. Previamente, efectivos de la Policía Nacional del Perú arribaron para comenzar con las investigaciones preliminares y acordonar la zona.

La hija de la víctima ofreció algunos detalles sobre las actividades a las que se dedicaba su progenitor. Ella asegura que se comunicó junto con su hija por última vez el pasado sábado 1 de noviembre. Debido a que no respondió desde ese día, buscaron a un efectivo para que abriera la puerta.

Vivienda de la victima en Ate.

"Mi papá movía dinero. Siempre le pregunté (por amenazas), pero era hermético, sus problemas el solo los solucionaba. Pero siempre le decía que tenga cuidado de la gente, no dejes entrar, no filmes a cualquier personas. (La policía) van a traer fiscal y van a investigar todo, lo que ha pasado, lo más probable es que sea dinero", sostuvo la heredera.

Víctima se hablaba con los vecinos

Presuntamente, una laptop fue lo que se llevaron de la vivienda del adulto mayor, que se encontraba en una zona con rejas de seguridad. Los testimonios de vigilantes y vecinos indica que se comunicaba constantemente con ellos y con gente que vivía en los alrededores.

Este hecho era desconocido por ellos mismos, debido al ingreso que no mostraba señales de haber sido violentada. El inmueble de Francisco Alania era de tres pisos.

