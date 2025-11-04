Independencia: Extorsionadores incendian mototaxi tras exigir el pago de 15 mil soles a empresa Aravicus

04/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este 4 de noviembre se viene desarrollando un nuevo de paro de transportistas en la capital ante el incremento de la criminalidad que viene cobrando nuevas víctimas. Previo a ello, un nuevo ataque extorsivo ha estremecido el Cono Norte luego que una mototaxi resulte totalmente calcinada.

Ataque extorsivo a mototaxi

En el marco del estado de emergencia de Lima y Callao, los hechos de criminalidad no han cesado. La madrugada de hoy, delincuentes incendiaron una mototaxi perteneciente a la empresa Aravicus, que en las últimos meses ha sido víctima de múltiples atentados y amenazas.

Este atroz atentado se suscitó alrededor de las 3 y 50 de la mañana, en la zona de Tahuantinsuyo, específicamente en el asentamiento humano Las Américas, en el distrito de Independencia. De acuerdo a las imágenes de las cámaras de seguridad fueron tres sujetos quienes se acercaron al vehículo menor, acto seguido prendieron fuego y quedó calcinado en su totalidad.

Además, las llamas del siniestro alcanzaron a otra unidad móvil afectando principalmente a su maletera. Cabe resaltar que, este automóvil se encontraba cerca a la mototaxi.

Frente a ello, residentes de la zona trataron de sofocar el fuego arrojando agua, sin embargo, el calor derritió inclusive cables de alumbrado público y parte de una baranda metálica.

Posible vínculo con extorsiones

Según las primeras investigaciones de la Policía Nacional del Perú (PNP) este es el quinto atentado contra unidades de la Asociación Servicios Especiales Aravicus, que opera en dentro del sector norte de Lima. Inclusive los socios de esta entidad han denunciado que vienen recibiendo amenazas y pedidos de extorsión.

Los propietarios de la unidad han revelado que una banda criminal les está exigiendo 15 mil soles como pago de inscripción y diariamente deben abonar 5 soles por cada mototaxi que opere. Por dicha razón, acudieron a la comisaría de Tahuantinsuyo para presentar la denuncia correspondiente.

Por su parte los testigos sostuvieron que los atacantes actuaron con rápidez y planificación. "Fueron tres personas. Se quedaron conversando diez segundos en la parte de abajo, luego uno de ellos encendió el mototaxi mientras los otros vigilaban", manifestó uno de ellos a los medios de comunicación.

Esto ocurrió previo a un nuevo paro de transportistas en el que la Policía desplegó buses para brindar servicio gratuito a pasajeros mientras que el presidente José Jerí acudió al Rímac para reunirse co gremios de transportes y sostuvo que hay la voluntad de acabar con la delincuencia.

Se concluye que delincuentes incendiaron una mototaxi de la empresa Aravicus, siendo este el quinto ataque que reciben en los últimos meses.