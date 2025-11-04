Superluna del Castor: ¿Cuándo y dónde ver la luna llena más grande y brillante del año?

04/11/2025 / Exitosa Noticias / Virales

El mundo está próximo a presenciar lo que será la luna más grande y brillante del año: la Superluna del Castor. Este evento astronómico será un espectáculo celestial para los amantes de la astronomía y de las noches estrelladas.

¿Qué es la Superluna del Castor?

El término 'Superluna' se refiere al momento en el que la luna llena coincide con el perigeo, es decir, el punto de su órbita que se ubica más cercano a la Tierra.

Este acercamiento ocasiona que nuestro satélite natural se muestre hasta un 14% más grande y un 30% más brillante que una luna llena en su punto más lejano. Además, esta adoptará un color en tonalidad anaranjada producto de la refracción de la luz en la atmósfera terrestre.

Pese a que la diferencia resulta sutil a simple vista, el resultado es impresionante debido a que se muestra un disco lunar vislumbrante y claramente fotogénico.

Con respecto al nombre de 'Castor' tiene que ver principalmente con que existe una tradición de nombrar a las lunas llenas que tiene su origen en las culturas nativas americanas y coloniales de Norteamérica.

En este específico caso de "La Superluna de Castor" recibe su nombre porque noviembre era la época ideal para colocar trampas para castores antes de que los pantanos y ríos se congelaran, asegurando así que sus pieles estén más cálidas en invierno. Además, señala la intensa actividad de estos animales, que se preparan para esta temporada fría.

¿Cuándo y dónde se podrá observar la Superluna del Castor?

Cabe señalar que, para observar la Superluna del Castor no se necesita ningún equipo especial. El mejor momento para disfrutarla será después de la puesta de sol de este miércoles 5 de noviembre, cuando la luna comience a elevarse por el horizonte este.

Es decir, podrá ser visualizado durante la madrugada-noche alrededor de la 1 y 19 de la mañana justo cuando la luna llena alcance su máximo brillo en el perigeo.

A nivel global este increíble fenómeno podrá ser visualizado plenamente si las condiciones meteorológicas son favorables. Basta con contar con un sitio abierto y un cielo despejado. Por tal razón, podrá disfrutarse en América, Europa, Asia y por ende Perú.

En síntesis, en el mes de noviembre los amantes de la astronomía y el público en general podrán disfrutar de la Superluna de Castor, que será la luna llena más grande y brillante del año. Esta se podrá observar el miércoles 5 de noviembre en