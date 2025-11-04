Heroico rescate: Serenos de La Victoria y bomberos salvan a perrito 'Oreo' y a familia de voraz incendio

04/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Gracias a la rápida intervención por parte del serenazgo de la Municipalidad de La Victoria junto a bomberos voluntarios lograron rescatar a toda una familia y su querida mascota 'Oreo' de un incendio generado al interior de la cocina de una vivienda multifamiliar.

Valerosos serenos

El hecho ocurrió alrededor de las 14:00 horas del lunes 3 de noviembre, cuando la alerta de incendio se generó en la cocina del primer piso de la casa ubicada en la cuadra 5 de la avenida Las Américas.

El fuego se habría propagado con gran rapidez a través del tragaluz de la vivienda multifamiliar, poniendo el riesgo la vida de más vecinos. Sumado a ello, la presencia de balones de gas se convertía en un riesgo cada vez más inminente.

Ante ello, los serenos del distrito acudieron a la zona del siniestro y con valentía detuvieron parte del incendio hasta la llegada de personal calificado del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios.

Serenos ingresaron para apagar el incendio

Los serenos ayudó a los miembros de la casa afectada a retirarse del lugar, de la misma forma, con los otros vecinos colindantes. Con ello, se logró evacuar a los habitantes para evitar una mayor desgracia.

Rescate a 'Oreo' y familiares

Gracias al trabajo de parte del serenazgo, los bomberos acudieron a la zona para controlar el incendio provocado. Vecinos de la zona también contribuyeron a apagar el incendio ocurrido hasta su llegada.

Los bomberos lograron ingresar a la vivienda en llamas y encontraron al pequeño 'Oreo' escondido debajo de una cama de la vivienda. Su familiar estuvo a la espera de la mascota. Afortunadamente, se logró el esperado encuentro entre su dueña y el perrito.

La zona donde se originó el incidente quedó totalmente destruida. Sin embargo, gracias al trabajo en conjunto de vecinos, bomberos y serenos las llamas pudieron ser controladas a tiempo.

Zona afectada por el incendio

Los balones de gas fueron retirados de la vivienda para evitar mayores desastres. Estos fueron manipulados por el personal de serenazgo, sin embargo, la recomendación es que tal material sea trasladado con sumo cuidado.

Retiro de los balones de gas

No se reportaron víctimas en lo que se convirtió en un perfecto rescate para bien de toda una familia y de su pequeña mascota. Gracias a la rapidez y valentía, los habitantes de la vivienda familiar fueron puestos a buen recaudo y se evitó una desgracia en La Victoria.