Atacan a balazos a bus de la empresa de transporte ETUL 4 SA de la ruta 'E' en Chorrillos

Se reportó un atentado en contra de la Empresa de Transporte Urbano Línea 4 S.A. (ETUL4SA) este lunes 3 de noviembre en Chorrillos, previo al paro de transportes convocado en contra del sicariato y la extorsión.

Atacan bus en Chorrillos

En exclusiva con Exitosa, José Quispe y Julio César Bretoneche, delegados de transporte del Cono Oeste informaron que un bus de la Empresa ETUL 4, cuyo recorrido 3705 desde San Juan de Lurigancho hasta Chorrillos es conocido como ruta 'E', fue atacado a balazos mientras realizaba su recorrido por la cuadra 3 de la avenida Guardia Civil. Suceso se da previo al paro del sector y en medio del estado de emergencia.

El atentado ocurrió alrededor de las 21:00 horas del lunes 3 de noviembre cuando el vehículo se encontraba en plena ruta a la altura del mercado Santa Rosa cuando fue atacado con, al menos, tres impactos de bala a manos de presuntos sicarios.

Dos de los proyectiles fueron dirigidos al parabrisas delantero en dirección del conductor del ómnibus; mientras que la tercera bala cayó hacia el extremo derecho del vehículo donde pudo haber impactado en contra de uno de los pasajeros.

Producto de este último ataque dirigido hacia la zona de los usuarios, la luna quedó totalmente destruida. Según la información brindada por los dirigentes, aún no se conoce si hay heridos por los proyectiles.

"Totalmente preocupante, se da en medio de un estado de emergencia. No es el primer atentado dentro del estado de emergencia", señaló Bretoneche.

Reafirman su participación en paro

A pocas horas del inicio del paro de transportes de este 4 de noviembre, los dirigentes reafirmaron su participación tras este último atentado. Además, señalan que los "hechos hablan por sí solos", tras este último ataque contra el bus de ETUL4SA.

"Precisamente por estos hechos es preocupante la situación y determinante para mañana, con más fuerza todavía, acudir a la marcha, el paro que vamos a realizar"

El dirigente Bretoche denunció que la situación se ha agravado ante la presencia de nuevas bandas criminales. "Hay un incremento de más de casi un 30%", aseguró.

Además, indicó que hace menos de cuatro días, una presidenta de un directorio de una empresa de transportes habría sufrido una tentativa de secuestro. "Estamos hablando de situaciones gravosas (...) no estamos reduciendo la criminalidad", reiteró.

Los transportistas indicaron que son "conscientes" del esfuerzo por parte del gobierno de José Jerí; sin embargo, este no es suficiente. "No vamos a tolerar, ni concebir que haya una muerte más de nuestros conductores", aseguró.

