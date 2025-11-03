Rutas de Lima retoma cobro de peajes en VES y Punta Negra: "Aprovecha el pánico", señala abogado

03/11/2025 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, el abogado constitucionalista Gerardo Widauski se refirió a la apelación presentada por Rutas de Lima (RDL) respecto a la sentencia que ordenaba anular los peajes en Villa El Salvador y Punta Negra. Para el letrado, la empresa "aprovechó el pánico" tras presentar dicho recurso y retomar el cobro en garitas.

"Aprovecha el pánico"

Rutas de Lima volvió a cobrar los peajes de Villa El Salvador y Punta Negra luego de que presentarán un recurso de apelación que ha suspendido los efectos de la orden del Poder Judicial (PJ). Ante ello los usuarios se ven obligados a emitir los pagos en tales puntos.

"Lo va a estimar cuando conceda la apelación que, todavía, no la ha concedido. ¿Por qué? porque han interpuesto la apelación y ellos dicen "bueno, el recurso de apelación suspende los efectos", expone el constitucionalista.

De esta manera, RDL seguirá cobrando los peajes hasta que el juez determine si la ejecución de suspender el pago será inmediato o emitirá otra orden. "De esto se ha valido para interponer su apelación y decir que pueden cobrar".

Widauski señala que la postura por parte de la concesionaria tiende a ser "forzada, pero es una interpretación al fin y al cabo" indicando que "existe una zona gris" en medio de tal apelación.

"El juez ha podido decir en su sentencia: fundada la demanda, se suspende el cobro y se ejecuta inmediatamente. Y, aparentemente, no ha dicho eso en la sentencia, no lo ha dicho (...) Mientras tanto, Rutas de Lima, como se dice, aprovecha el pánico, aprovecha la zona gris con una interpretación forzada", precisó.

Falta de vías alternas

Según la estimación de Widauski, el juez resolvería que la suspensión del cobro de peajes sea de ejecución inmediata. Además, recuerda la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) a favor de la suspensión de la garita de Puente Piedra que se basó en la falta de vías alternas al cobro de peajes en dicha zona.

"No hay vías alternas o la vía alterna, que la llama Rutas de Lima como tal, no es propiamente eso y no cubre toda la Panamericana Sur. No se está discutiendo el contrato, se está discutiendo si hay o no hay ruta alterna como lo dice la ley de peajes del año 63", señaló el abogado.

En el caso de los peajes de VES y Punta Negra, el juzgado se ha valido del punto de ruta alterna. "El juzgado ha resuelto en base al tema de la ruta alterna más que al pronunciarse sobre el tema de corrupción porque no hay una sentencia condenatoria", indicó.