Escolar fue a su colegio porque no supo de clases virtuales anunciadas por Minedu durante madrugada

04/11/2025

Un estudiante de secundaria de la I.E. 7037 Ariosto Matellini Espinoza, ubicada en Chorrillos (UGEL 07), llegó a su colegio cerca de las 8 de la mañana solo para encontrarlo cerrado. El hecho fue transmitido en vivo por el programa Buenos Días Perú (Panamericana), evidenciando las consecuencias de una comunicación tardía por parte del Ministerio de Educación (Minedu) y la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM).

El escolar se había guiado por el comunicado oficial emitido por el Minedu el 3 de noviembre por la tarde, en el que se indicaba que las clases en colegios públicos se desarrollarían de forma presencial.

Sin embargo, una nueva disposición publicada a la 1:20 a.m. del martes 4 estableció que las clases serían remotas debido al paro de transportistas. Esta actualización no fue vista por el estudiante, quien se alistó y salió rumbo a su centro educativo sin saber que no habría clases presenciales.

Sin mea culpa

En declaraciones recogidas por el programa matutino, el estudiante señaló que en el grupo de WhatsApp de su salón escolar la última información que manejaban era que sí habría clases. La confusión se agravó cuando el primer comunicado fue eliminado de la cuenta oficial de X (antes Twitter) de la DRELM, sin que se emitiera un mea culpa ni se explicara la rectificación.

Más escolares afectados

La situación no fue aislada. Minutos después, la reportera del mismo programa se trasladó a la I.E. San Pedro de Chorrillos, donde dos menores de nivel primaria también llegaron a clases sin saber del cambio. En este caso, contaban con el apoyo de su padre, quien los trasladó en vehículo propio, pero no todos los estudiantes tienen esa posibilidad.

Usuarios en redes sociales expresaron su molestia y compartieron experiencias similares, criticando la falta de previsión del Minedu y la DRELM. No hubo comunicados visibles en los portones de los colegios, considerando que el paro de transportistas había sido anunciado con una semana de anticipación.

La improvisación en la gestión educativa no solo generó desinformación, sino que expuso a los estudiantes a riesgos innecesarios. La emisión anuncios en plena madrugada, sin mecanismos eficaces de difusión ni rectificación pública, reveló una preocupante desconexión entre las autoridades educativas y la realidad de miles de familias. En tiempos de crisis, la comunicación no puede ser un acto reflejo, sino una política clara, oportuna y responsable.