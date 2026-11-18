18/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Más de 150 perros y gatos rescatados tendrán la oportunidad de encontrar una familia durante la Adoptatón 2026, una jornada dedicada a promover el bienestar animal y la adopción responsable en Lima.

La actividad se desarrollará el domingo 29 de noviembre en el Parque de la Exposición, donde los visitantes podrán conocer a las mascotas que esperan una segunda oportunidad.

¿Qué animales podrán adoptarse durante la Adoptatón 2026?

La iniciativa es organizada por la Fundación Rayito desde 2019 y cuenta nuevamente con el respaldo de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Para esta edición, diferentes dependencias municipales, organizaciones de rescate, albergues y empresas privadas unirán esfuerzos para facilitar el encuentro entre los animales y sus futuros adoptantes.

La jornada tendrá ingreso gratuito y se desarrollará desde las 10:00 a. m. hasta las 6:00 p. m., por lo que las familias interesadas podrán acercarse durante el día para conocer a los perros y gatos disponibles.

Los protagonistas de esta actividad serán más de 150 perros y gatos rescatados que buscan incorporarse a una familia. De acuerdo con la organización, las mascotas participantes han pasado por evaluaciones y se encuentran en buen estado de salud, por lo que estarán disponibles para quienes deseen asumir el compromiso de brindarles un hogar.

Además, cada animal que consiga una familia recibirá un paquete especial de adopción , como parte de las acciones destinadas a acompañar este proceso. La organización también cuenta con la participación de la Gerencia de Desarrollo Económico, la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima (EMILIMA) y el Servicio de Parques de Lima (SERPAR), mediante su Centro de Adopciones y sus veterinarias solidarias (Vetsol). A ellos se suman rescatistas, refugios y albergues de distintos distritos.

Campaña veterinaria gratuita y actividades para toda la familia

La Adoptatón 2026 también ofrecerá una campaña veterinaria gratuita dirigida a perros, gatos y conejos. Entre los servicios anunciados figuran:

Desparasitación

Tratamiento antipulgas

Vacunación

Consultas veterinarias

Peluquería para mascotas

Limpieza de oídos

Corte de uñas

La actividad incluirá, además, espectáculos en vivo, concursos, entrega de regalos y diferentes activaciones para los asistentes. También se instalará una feria especializada en productos para mascotas y un patio de comidas, con espacios pensados para compartir en familia junto a los animales de compañía.

La Adoptatón 2026 busca ofrecer una oportunidad a los animales rescatados que todavía esperan encontrar un hogar. La jornada del 29 de noviembre permitirá acercar a potenciales adoptantes, promover el cuidado responsable y recordar que adoptar implica asumir un compromiso permanente con la vida y el bienestar de una mascota.