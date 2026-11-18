18/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un camión recolector de basura del distrito de La Perla, en el Callao, recibió un disparo mientras permanecía estacionado en una cochera municipal. El ataque ocasionó daños en una de las ventanas de la unidad, cuyos vidrios terminaron rotos. Afortunadamente, no se reportaron personas heridas y la Policía Nacional ya investiga lo ocurrido.

Investigación en curso tras ataque a camión recolector

El hecho se registró en el estacionamiento municipal ubicado en el jirón Alfonso Ugarte, donde el vehículo se encontraba guardado. Según la información preliminar, un proyectil impactó directamente contra una de las ventanas del camión compactador, provocando que el vidrio se rompiera y sus fragmentos quedaran esparcidos dentro y alrededor de la unidad.

Tras lo ocurrido, agentes de la Policía Nacional llegaron hasta el lugar para realizar las primeras diligencias. Durante la inspección, los efectivos encontraron un casquillo de bala en la zona, elemento que fue considerado dentro de las evidencias para iniciar las investigaciones y determinar cómo se produjo el ataque.

Un detalle que llamó la atención es que la cochera municipal se encuentra ubicada al lado de un centro de salud. Asimismo, se conoció que los camiones compactadores encargados del servicio de limpieza pública en el distrito pertenecen a una empresa privada.

Hasta el momento, se desconoce quién estaría detrás del disparo y cuáles habrían sido las motivaciones del ataque. La Policía Nacional continúa con las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del hecho, identificar a los responsables y determinar si el vehículo fue atacado de manera intencional.

🔴🔵 Callao: disparan contra camión recolector de basura en cochera municipal 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/lAzhTGPpY5 https://t.co/P7yLs5Pn8q November 18, 2026

Otras noticias en La Perla

El 30 de octubre un trabajador de delivery de la pollería El Corralito fue atacado a balazos cuando se desplazaba en su motocicleta por el distrito de La Perla, en el Callao. El joven recibió un impacto de proyectil en el pecho. El atentado ocurrió cerca de uno de los locales del establecimiento.

El hecho se registró alrededor de las 9:00 p. m. del 30 de octubre, cuando la víctima transitaba por la vía auxiliar de la avenida Mamá Ocllo. Según los testimonios recogidos, dos sujetos que se movilizaban a bordo de una motocicleta lo interceptaron y abrieron fuego en seis oportunidades antes de escapar del lugar.

Los atacantes huyeron por la avenida La Marina en dirección al óvalo La Perla, mientras el trabajador quedó gravemente herido. Una testigo relató los momentos de tensión que se vivieron tras escuchar los disparos y observar cómo otras personas auxiliaban al joven para trasladarlo a un centro médico.