18/11/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Ministerio del Interior (Mininter) anunció que se garantizará el pago de la bonificación por alto riesgo a la vida destinada al personal de la Policía Nacional del Perú (PNP) que participó en las operaciones desplegadas durante los estados de emergencia decretados a nivel nacional.

Para cumplir con este reconocimiento económico, la institución viene realizando gestiones presupuestales ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), con un requerimiento que supera los S/450 millones.

Mininter solicitó más de S/450 millones al MEF

A través de un comunicado publicado este 18 de noviembre, el sector precisó que los recursos permitirán financiar este beneficio para los efectivos policiales que participaron en las intervenciones realizadas entre abril y los primeros días de noviembre de 2026.

La medida busca reconocer el servicio y compromiso de los agentes que desarrollaron labores operativas en escenarios de emergencia, donde tuvieron que enfrentar situaciones de alto riesgo como parte de sus funciones para garantizar la seguridad de la población.

Como parte de las gestiones para concretar el desembolso, el Ministerio del Interior informó que el pasado 9 de noviembre remitió al MEF la actualización del requerimiento de recursos adicionales por más de S/450 millones.

El Ministerio del Interior reafirma su compromiso con el bienestar y reconocimiento de nuestros efectivos policiales que participaron en los estados de emergencia decretados a nivel nacional. https://t.co/cS1Q0VdlN3 — Ministerio del Interior 🇵🇪 (@MininterPeru) November 18, 2026

Este presupuesto está destinado específicamente a financiar la bonificación por alto riesgo a la vida del personal policial que participó en las operaciones realizadas durante los estados de emergencia. De esta manera, el sector busca asegurar que los agentes reciban el reconocimiento económico correspondiente por las labores que desempeñaron.

Asimismo, el Mininter señaló que cuenta con el compromiso del Ministerio de Economía y Finanzas para atender el financiamiento de los pagos durante noviembre. Para ello, esta última cartera viene gestionando un proyecto de Decreto Supremo que permitirá autorizar los recursos necesarios para cumplir con la obligación.

¿Cuándo se realizaría el pago del bono policial?

De acuerdo con el comunicado, el financiamiento será atendido durante este mes de noviembre , mientras avanzan los procedimientos administrativos y presupuestales para autorizar el desembolso.

El Ministerio del Interior no detalló una fecha específica para el depósito ni precisó cuántos policías serán beneficiados con esta bonificación. Sin embargo, reafirmó su compromiso de continuar impulsando las acciones necesarias para reconocer la labor del personal policial y contribuir al cumplimiento de su misión al servicio de la ciudadanía.

El pago de esta bonificación representa un reconocimiento económico para los efectivos que participaron en operaciones de alto riesgo durante los estados de emergencia. Ahora, la concreción del beneficio dependerá de la autorización presupuestal correspondiente y de las gestiones que realizan el Mininter y el MEF para disponer de los más de S/450 millones solicitados.