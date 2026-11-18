18/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un adulto mayor de 74 años resultó herido luego de que el taxi por aplicativo en el que viajaba como pasajero se despistara y chocara violentamente contra un poste de alumbrado público en el distrito de San Martín de Porres. El impacto provocó que la estructura fuera derribada y quedara suspendida sobre la vía.

El accidente de tránsito ocurrió aproximadamente a las 11:30 p. m. de ayer en la avenida Carlos Izaguirre. La unidad involucrada es un automóvil de marca JAC, de color gris, cuyo conductor habría perdido el control del vehículo durante su recorrido y terminó estrellándose contra un poste.

Otro automóvil habría sido el responsable

Según relató el pasajero afectado, otro vehículo le habría cerrado el paso al taxi, por lo que el conductor realizó una maniobra para evitar una colisión. Sin embargo, en su intento por esquivarlo, terminó subiéndose a la berma y avanzó hasta impactar violentamente contra la estructura de alumbrado público.

Producto del fuerte choque, Víctor Ávalos Jacobo, de 74 años, resultó herido mientras se encontraba dentro de la unidad como pasajero. Hasta el lugar llegaron los integrantes del Cuerpo General de Bomberos, quienes le brindaron atención prehospitalaria antes de que fuera trasladado a un establecimiento de salud.

Posteriormente, por disposición del personal de emergencia, el adulto mayor fue evacuado a la clínica Niño Jesús del Norte, donde recibiría atención médica especializada para evaluar las lesiones que sufrió durante el accidente.

En tanto, el poste derribado permanece suspendido sobre la avenida, sostenido únicamente por los cables del alumbrado público, lo que representa un riesgo para quienes transitan por el sector. El automóvil involucrado fue trasladado a la comisaría de la jurisdicción para las diligencias correspondientes.

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Finalmente, se informó que la zona cuenta con cámaras de seguridad, cuyas imágenes podrían contribuir a esclarecer las circunstancias del accidente y determinar las responsabilidades del caso.

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Un joven de 27 años fue asesinado de un disparo mientras compartía con un grupo de amigos en el distrito de San Martín de Porres. El crimen ocurrió a pocos metros del cruce de las avenidas Los Olivos y Canta Callao, donde la víctima permanecía junto a su motocicleta cuando fue atacada por un sujeto armado.

De acuerdo con la versión de los testigos, el joven, identificado como Luis Humberto Inga Castro, se encontraba reunido con sus amistades cuando un desconocido cruzó el arenal que divide la avenida principal de la auxiliar y abrió fuego contra él. Los presentes señalaron que únicamente escucharon un disparo antes de percatarse del ataque.

Tras cometer el crimen, el presunto sicario cruzó nuevamente la pista y abordó una motocicleta en la que lo esperaba otro sujeto. Ambos escaparon en dirección de sur a norte, mientras los testigos permanecían en la zona. Hasta el momento, no se ha informado sobre la identidad ni el paradero de los responsables.