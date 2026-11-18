18/11/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El papa León XIV protagonizó un tierno momento este miércoles 18 de noviembre durante su Audiencia General en la plaza de San Pedro, en el Vaticano. Mientras recorría los alrededores a bordo del papamóvil para saludar a los fieles, el pontífice se encontró con un bebé que llamó su atención por estar vestido con una pequeña indumentaria similar a la que utiliza el sumo pontífice y lo bendijo.

Papa León XIV bendice a bebé vestido con traje papal

La tierna escena que tuvo lugar en el Vaticano, ocurrió cuando el papa León XIV se encontraba recorriendo el lugar con el papamóvil, se detuvo para saludar, cargar y bendecir a varios niños que se encontraban entre los asistentes. Al llegar hasta el bebé, lo tomó en brazos y lo levantó ante la mirada de los presentes, quienes reaccionaron con emoción.

El bebé llevaba una vestimenta inspirada en la tradicional indumentaria papal, que incluía una pequeña mitra blanca y una capa roja, elementos característicos de los trajes del Santo Padre. Las imágenes del encuentro muestran al pontífice sonriente mientras sostiene y bendice al bebé, protagonizando una escena que despertó simpatía y ternura.

Dicho momento no pasó desapercibido entre los asistentes y rápidamente llamó la atención en las redes sociales, donde la imagen del pequeño junto al papa León XIV se convirtió en una de las postales más llamativas de la jornada.

Retoma sus actividades en el Vaticano tras viaje a Sudamérica

El encuentro con el bebé se produjo durante la primera Audiencia General del pontífice tras su regreso a Roma el pasado martes 17 de noviembre, tras finalizar su reciente viaje apostólico por Sudamérica en donde visitó Uruguay, Argentina y Perú para desarrollar diversas actividades pastorales y sostuvo encuentros con autoridades religiosas y civiles.

Durante la audiencia de este miércoles, el Santo Padre también realizó un balance de su recorrido por los tres países y expresó su agradecimiento a las poblaciones que lo recibieron durante los últimos días.

Asimismo, el sumo pontífice dio especiales palabras para el territorio peruano, lugar que lo albergó por muchos años durante su preparación religiosa antes de asumir su actual cargo. También, destacó su paso por Chiclayo, ciudad donde aseguró haberse sentido en casa y reencontrado con personas que dejaron una profunda huella en su vida.

Finalmente, la jornada estuvo marcada por el discurso sobre su viaje del papa León XIV y por el inesperado encuentro con el bebé, cuya vestimenta similar a la del papa protagonizó una de las escenas más tiernas de la audiencia en el Vaticano.