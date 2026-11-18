18/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Gobierno declaró en emergencia las actividades de hidrocarburos vinculadas al abastecimiento de combustibles ante los posibles efectos del fenómeno El Niño. La medida tendrá una vigencia de hasta ocho meses.

Alcance de la declaratoria y riesgos en el suministro

La resolución emitida por el Ministerio de Energía y Minas (Minem) establece un régimen excepcional sobre toda la cadena operativa del subsector energético en el territorio nacional. Esta disposición comprende de manera integral las labores desde el procesamiento, la refinación y el almacenamiento hasta las etapas finales de comercialización de carburantes.

El Ejecutivo fundamenta esta intervención en la existencia de un alto riesgo estructural y sistemático en el suministro de combustibles líquidos y Gas Licuado de Petróleo (GLP). Dicho escenario responde a la probabilidad de ocurrencia de eventos climáticos anómalos derivados del fenómeno El Niño 2026-2027 durante los próximos meses.

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