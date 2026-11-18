18/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El aviso meteorológico N.° 474, que amplía las condiciones advertidas en el aviso anterior, señala que el fenómeno se presentará con intensidad moderada a fuerte. Durante estas jornadas, las condiciones atmosféricas favorecerán el incremento del calor, especialmente por la escasa presencia de nubes durante el día.

Senamhi advierte fuerte incremento de temperaturas en la selva

Según el pronóstico, el jueves 19 de noviembre se esperan temperaturas máximas de entre 32 °C y 38 °C en la selva norte, mientras que en la selva centro los valores oscilarán entre 32 °C y 37 °C. Por su parte, la selva sur registraría temperaturas de entre 31 °C y 36 °C.

Para el viernes 20, las condiciones continuarán siendo similares. La selva norte y centro podrían alcanzar máximas de hasta 38 °C, mientras que en la zona sur se prevén registros de hasta 36 °C.

En tanto, el sábado 21 se esperan temperaturas máximas de entre 31 °C y 37 °C en la selva norte. Para las regiones centro y sur, los valores podrían llegar hasta los 36 °C.

¿Qué regiones serán afectadas por el incremento del calor?

De acuerdo con el mapa difundido por el Senamhi, el aviso meteorológico comprende once departamentos del país: Amazonas, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Puno, San Martín y Ucayali.

Las zonas de la selva ubicadas dentro de estos departamentos deberán prestar atención a las condiciones previstas durante los tres días de vigencia del aviso, debido a que el incremento de las temperaturas podría generar jornadas especialmente calurosas.

🌡️📣 #Aviso #MINAM #SENAMHI | Del 19 al 21 de noviembre, continuará el incremento de la temperatura diurna en la selva. 🌤️ Asimismo, se espera escasa cobertura nubosa durante el día, aumento del índice de radiación UV y ráfagas de viento. 📲 https://t.co/BkQ45swF5e https://t.co/k0guJ4Yqrt — Senamhi (@Senamhiperu) November 17, 2026

Asimismo, el organismo meteorológico advirtió que se esperan valores elevados de temperatura mínima durante las noches, por lo que las condiciones de calor no estarán limitadas únicamente a las horas de mayor exposición solar.

Otro factor que acompañará este evento serán las ráfagas de viento, cuyas velocidades podrían aproximarse a los 45 kilómetros por hora, principalmente durante las tardes. Tampoco se descarta la ocurrencia de chubascos en algunas localidades.

Senamhi recomienda protegerse de la radiación UV

Ante este escenario, la institución compartió una serie de recomendaciones para evitar afectaciones por la exposición prolongada a los rayos solares. Entre las principales medidas figura utilizar gorros de ala ancha, sombrillas y lentes de sol, además de prendas de manga larga y protectores solares.

La escasa cobertura nubosa prevista durante el día favorecerá el incremento de la radiación ultravioleta (UV), por lo que será importante que la población adopte medidas preventivas, especialmente durante las actividades al aire libre.

En conclusión, el incremento de las temperaturas continuará afectando a diferentes sectores de la selva peruana hasta el sábado 21 de noviembre. Por ello, el Senamhi exhorta a la ciudadanía a mantenerse informada sobre las condiciones meteorológicas y seguir las recomendaciones de protección para evitar los efectos de la exposición solar.