18/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Ante los atentados reportados hacia los transportistas, el presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano, Héctor Vargas, cuestionó la respuesta del Gobierno de Keiko Fujimori frente a los constantes ataques y expresó su indignación por la falta de resultados concretos en materia de seguridad.

Gremio de transportistas cuestiona al Gobierno tras nuevos ataques

En diálogo con Exitosa, el dirigente consideró que las autoridades no están escuchando las demandas de los transportistas ni mostrando voluntad política para enfrentar esta problemática.

Durante la entrevista, Héctor Vargas sostuvo que el gremio se encuentra preocupado por la continuidad de los ataques y la ausencia de medidas contundentes para combatir la violencia que afecta a las empresas y trabajadores del transporte público.

"Nosotros jamás hemos hecho política de una situación tan grave. Lamentable, porque yo creo que nadie debe aprovecharse de una situación tan lamentable como la que estamos atravesando. Sin embargo, al día de hoy estamos muy indignados porque, al igual que los gobiernos anteriores, este gobierno se está volviendo indolente, que no escucha, que no tiene un liderazgo y que aparentemente no tiene voluntad política de solucionar las cosas", manifestó.

Teniendo en cuenta ello, el representante del sector señaló que, pese a haber esperado más de 100 días por acciones del Ejecutivo, todavía no observan resultados concretos que permitan enfrentar los atentados y las amenazas contra los transportistas.

En desarrollo...