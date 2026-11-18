18/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Hasta 10 horas sin electricidad! Conoce qué distritos de Lima y el Callao se verán afectados por el corte de luz programado para este jueves 19 de noviembre, según el comunicado de Pluz Perú.

Corte de luz el 19 de noviembre: ¿cuál es el motivo?

Este jueves 19 de noviembre, los vecinos de Lima y el Callao se verán sorprendidos por una nueva interrupción del servicio eléctrico. De acuerdo a Pluz Perú, el corte responde a trabajos de mantenimiento preventivo que tienen como objetivo mejorar la infraestructura del suministro y seguir brindando un servicio de calidad.

En ese sentido, hace un llamado a sus usuarios para que tomen sus precauciones para amortiguar el tiempo que no contarán con electricidad en sus hogares o negocios. Asimismo, les recuerda revisar detalladamente el cronograma para conocer las zonas exactas donde se efectuará la medida y los horarios escalonados en que será el corte de luz.

¿En qué distritos de Lima y el Callao será el corte de luz?

Para anticiparte al corte de luz y saber si tienes una interrupción del servicio programado para esta semana, puedes revisar el siguiente LINK de Pluz Perú. A continuación te detallamos qué zonas de Lima y el Callao no tendrán electricidad este jueves 19 de noviembre para que tomes las medidas correspondientes:

Áreas afectadas en San Juan de Lurigancho

Desde las 9:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. en urb. Canto Grande mzs. N, av. San Martín de Porres Este cdra. 4, jr. Río Amazonas cdra. 35, urb. Canto Rey mzs. A, A Prima, A1, K2, L1, M1, N1, asoc. Pro. Viv. Garagay mzs. K Prima, K2, K2 Prima, L Prima.

Desde las 11:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. en urb. Canto Grande mzs. E, F, calle El Rosario cdra. 6, jr. La Capilla cdra. 8.

En Los Olivos

Desde las 2:00 p. m. hasta las 4:30 p. m. en urb. Pro Lima mzs. B, C, D, F, G, H, LL, M, Ñ, R.

En Lima Cercado

Desde las 8:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. en jr. Ocoña cdra. 4, av. Nicolás de Piérola cdra. 5.

Interrupción del servicio eléctrico en Callao

Pluz Perú también precisa que el corte de luz este jueves afectará las siguientes zonas del Callao, que te mostramos en la siguiente imagen:

Programación del corte de luz.

Corte de luz en Pueblo Libre

Desde las 8:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. en av. Mariano H. Cornejo cdras. 12, 13, av. Sevilla cdras. 1, 2, 3, calle Talavera cdra. 1, jr. Zaragoza cdras. 1, 2, 3, 4, calle Granada cdras. 1, 2, 3, 4, parque San Martín cdra. 4, jr. Bernaro O'Higgins cdras. 1, 2, 3, calle Andalucía cdra. 1.

Sectores afectados en Ventanilla

Desde las 9:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. en asoc. Ecoplaya Los Delgines mzs. D, E, O.

En Puente Piedra

Desde las 9:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. en urb. Residencial El Dorado mzs. F1, F2, F3, F4, asoc. Peq. Avicultores El Dorado mz. E2, asoc. Viv. El Dorado mz. F.

En Andahuasi

Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:30 p. m. en cliente MT PM1858 (S: 1562043), ubicado en el distrito de Sayán.

De esa forma, la empresa Pluz Perú dio a conocer los distritos y horarios en que será el corte de luz el 19 de noviembre, para que los usuarios puedan organizarse con anticipación, teniendo en cuenta que la suspensión del servicio solo será en las zonas especificadas en esta nota de Exitosa.