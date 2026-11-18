18/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Revisa cuál es el precio y la cotización del dólar en la apertura de la jornada de este miércoles 18 de noviembre en el mercado paralelo y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), en Perú. En ese sentido te revelamos el tipo de cambio para la compra y venta.

Precio del dólar hoy en Perú: cotización Sunat

A nivel global, el precio del dólar cobra importancia por su incidencia en las decisiones económicas y políticas que toman los empresarios e inversionistas, por ello, comprender su comportamiento, se convierte en tema de interés para el público en general.

En ese sentido, si estás pensando en cambiar dólares por soles o viceversa en Perú, lo ideal es identificar cuál es el valor actual de la divisa estadounidense en el mercado oficial para cuidar mejor tu poder adquisitivo y saber si es el mejor momento para realizar alguna operación con esa moneda.

Para anticiparte a su entorno fluctuante, te revelamos este miércoles 18 de noviembre, a cuánto cotiza el tipo de cambio para la compra y venta en la Sunat, que representa la referencia oficial utilizada en operaciones tributarias, declaraciones aduaneras y registros contables en Perú.

MIÉRCOLES 18 DE NOVIEMBRE Precio del dólar y tipo de cambio HOY en Perú: cotización de compra y venta este martes 17 de noviembre Lee también COMPRA VENTA S/ 3,408 S/ 3,415

Las cifras reveladas líneas más arriba en el portal oficial de la Sunat, se pueda apreciar una leve variación, en comparación al día de ayer, martes 17 de noviembre, respecto a la venta que tenía un valor de S/ 3,419, mientras que el precio de compra se mantiene estable.

¿A cuánto cotiza el tipo de cambio del dólar paralelo?

El tipo de cambio es un factor clave en la economía peruana. Influye directamente en los precios de productos y servicios, así como en las decisiones de inversión y ahorro. Por ello, también se aconseja revisar cuál es la cotización del "billete verde" en el mercado paralelo o casas de cambio.

El dólar paralelo en el Perú, conocido popularmente como dólar Ocoña, es el mercado informal donde el tipo de cambio se fija por libre oferta y demanda en efectivo, operando al margen del sistema bancario supervisado. De acuerdo al porta cuántoestáeldólar.pe, el tipo de cambio cotiza de la siguiente manera este miércoles 18 de noviembre:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3,390 | Venta S/ 3,420.

Cotización del dólar paralelo u Ocoña.

Así cerró el dólar ayer, 17 de noviembre, en Perú

Por otro lado, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) dio a conocer a cuánto cerró el dólar ayer, martes 17 de noviembre:

En 3,4150 (con una apertura de 3,4140), mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de 3,4103, con un máximo de 3,4160 y un mínimo de 3,4070.

Conocer el precio del dólar te permitirá cuidar mejor la economía de tu hogar. Por ello, te revelamos cuál es la cotización del tipo de cambio en la jornada de este miércoles 18 de noviembre en el mercado paralelo y la Sunat.