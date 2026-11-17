17/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Verifica qué distritos de Lima y el Callao se verán afectadas con el corte de luz programado para este miércoles 18 de noviembre. En la siguiente nota de Exitosa podrás conocer el horario establecido y las zonas donde se efectuará la medida, según Pluz Perú.

¿Por qué habrá corte de luz el 18 de noviembre?

A través de su página oficial, Pluz Perú compartió la programación donde se detalla las zonas exactas donde será el corte de luz este miércoles 18 de noviembre, por trabajos de mantenimiento preventivo y mejorar de la infraestructura de abastecimiento del servicio eléctrico en la capital y el primer puerto del Perú.

Ante el anuncio de la interrupción temporal del servicio, la empresa insta a sus usuarios la comprensión del caso y a tomar medidas preventivas para aminorar el impacto de no contar con electricidad en sus hogares y negocios por determinadas horas.

Pues bien, de acuerdo al cronograma de Pluz Perú, el corte de luz no será en un distrito en su totalidad, sino en áreas específicas y horarios escalonados, por lo que se aconseja, revisar la programación desde ya para identificar si tu calle o urbanización está dentro de la lista.

Distritos de Lima y el Callao donde será el corte de luz

Para saber a tiempo si tienes un corte programado esta semana, haz clic en el siguiente enlace de Pluz Perú. A continuación te detallamos qué zonas de Lima y el Callao no tendrán electricidad este miércoles 18 de noviembre:

Áreas afectadas en Los Olivos

Desde la 1:00 p. m. hasta las 5:00 p. m. en asoc. Viv. Patria Nueva Los Portales del Norte mzs. B, C, D, F, F1, asoc. Los Portales de San José mzs. D, F1, H, I, asoc. Prop. Los Portales del Norte mzs. C, D, F1, G, H, I, J.

hasta las 5:00 p. m. en asoc. Viv. Patria Nueva Los Portales del Norte mzs. B, C, D, F, F1, asoc. Los Portales de San José mzs. D, F1, H, I, asoc. Prop. Los Portales del Norte mzs. C, D, F1, G, H, I, J. Desde las 2:00 p. m. hasta las 4:30 p. m. en Coop. Huaytapallana mzs. A, B, C, D, G, J, L, M, asoc. Viv. Virgen del Sol mz. G, asoc. Prop. María Reiche mzs. A, C, urb. Lima mzs. A, C, D, J.

Zonas sin luz en Comas este miércoles

Áreas afectadas por corte de luz y horarios.

Corte de luz en San Juan de Lurigancho

Desde las 9:30 a. m. hasta las 4:30 p. m. en coop. Sta. Martha mzs. O1, O2, O3, W1, W2, A. H. Señor de los Milagros mzs. A, B, D, F, G, J2, A. H. Santa Fe mzs. A, B, C, D, A. H. Los Vencedores mzs. A, B, C, agrup. Fam. Vista Alegre mz. A.

Pluz Perú también precisa que la interrupción temporal del servicio eléctrico este miércoles se realizará en las siguientes zonas del distrito de SJL:

Programación de corte de luz.

Interrupción del servicio en Huaral

Desde las 8:30 a. m. hasta las 6:30 p. m. en camino a Huando sector Ampliación.

En Bellavista

Asimismo, el corte de luz este 18 de noviembre se efectuará en las siguientes áreas del distrito de Bellavista, desde las 9:00 a. m. hasta las 5:00 p. m., según la programación de Pluz Perú.

Corte de luz en Bellavista.

En Lima Cercado

Desde las 10:30 a. m. hasta las 3:00 p. m. en jr. Alemania cdras. 22, 23, jr. Austria cdras. 1, 12, jr. Monsefú cdra. 10, av. Manuel Tellería cdra. 11, av. Oscar R. Benavides cdras. 14, 15, P. J. El Carrizal del Carmen mz. A, jr. Noruega cdra. 22, av. Colonial cdras. 14, 15, 16.

Es así como Pluz Perú dio a conocer que tiene programado corte de luz en al menos seis distritos de Lima y el Callao por trabajos de mantenimiento, este miércoles 18 de noviembre.