18/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Es oficial! El Gobierno autorizó a la Oficina de Normalización Previsional (ONP) el otorgamiento de un bono extraordinario de S/ 200 a favor de pensionistas del Sistema Nacional de Pensiones (SNP) en el mes de diciembre. Conoce quiénes serán beneficiados del pago y cuáles son las condiciones.

¿Qué pensionistas recibirán el bono de S/ 200 de la ONP?

Una buena noticia reciben los afiliados a la ONP. Pues bien, en la mañana de este miércoles 18 de noviembre, se oficializó una nueva ayuda económica, mediante el Decreto de Urgencia Nº 018-2026 publicado en el diario oficial El Peruano.

De acuerdo a la norma, se entregará por única vez en diciembre el pago de S/ 200 a favor de los pensionistas y beneficiarios del SNP, regulado por el Decreto Ley N.° 19990, "que agrupa mayoritariamente a los pensionistas cuyos ingresos oscilan entre S/ 300, S/400 y S/600, que tienen carácter fijo".

La ONP, organismo adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) precisa que la medida busca mitigar la pérdida adquisitiva de los pensionistas, generada por las intensas precipitaciones pluviales asociadas al fenómeno El Niño 2026-2027 y el incremento del costo de vida.

"Ante los efectos del fenómeno El Niño, el Gobierno aprobó una bonificación extraordinaria de S/ 200. (...) Este apoyo les permitirá contar con un ingreso adicional para atender sus necesidades básicas y brindar mayor tranquilidad a la economía de sus hogares", destacó la PCM en su cuenta oficial de X.

Bono extraordinario de S/ 200: ¿cuáles son las condiciones?

La normativa también precisa que el gasto que ocasione la aplicación del presente Decreto de Urgencia es financiado con cargo al Presupuesto Institucional del Pliego 095 ONP. Respecto a la vigencia del otorgamiento de la bonificación extraordinaria de S/ 200 es hasta el 31 de diciembre del 2026.

De esta manera, los pensionistas del Decreto Ley N.° 19990 que cumplan con las disposiciones establecidas podrán recibir este monto adicional junto con sus respectivas pensiones. Entre las condiciones establecidas en la norma están las siguientes:

Accederán al bono excepcional de S/ 200, los pensionistas y beneficiarios cuya pensión haya sido otorgada de manera definitiva.

pensión haya sido otorgada de manera definitiva. Se encuentren registrados en la planilla de pagos del Sistema Nacional de Pensiones al 30 de noviembre del presente año.

de pagos del Sistema Nacional de Pensiones del presente año. Si el pensionista percibe más de una pensión, se le otorgará una sola bonificación.

percibe más de una pensión, se le otorgará La bonificación es incompatible con la percepción simultánea de remuneraciones provenientes del sector público.

#PCMInforma | Ante los efectos del fenómeno El Niño, el Gobierno aprobó una bonificación extraordinaria de S/ 200, que se entregará por única vez en diciembre de 2026 a los pensionistas y beneficiarios del Decreto Ley N.° 19990.



Este apoyo les permitirá contar con un ingreso... pic.twitter.com/5rsMmC2uVs — Presidencia del Consejo de Ministros (@pcmperu) November 18, 2026

Bonificación ante los efectos del fenómeno El Niño

Finalmente, el Decreto de Urgencia N° 018-2026 precisa que los S/ 200 otorgados, ante los efectos del fenómeno El Niño, no tendrán naturaleza remunerativa ni pensionable. Por tanto, no se incorporarán al monto mensual de la pensión ni servirán como base para calcular futuros reajustes o beneficios.

Además, la ONP no podrá efectuar descuentos ni retenciones sobre esta bonificación, salvo aquellos que respondan a un mandato judicial.

En ese marco, recuerda que pensionistas del Decreto Ley 19990 recibirán en diciembre un bono extraordinario de S/ 200. La medida es respaldada por el Decreto de Urgencia N° 018-2026, que establece una serie de condiciones para recibir el beneficio económico por única vez.