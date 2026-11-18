18/11/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Poder Judicial (PJ) evaluará este miércoles 18 de noviembre dos solicitudes vinculadas a la prisión preventiva de Adrián Villar, procesado por el atropello y fallecimiento de la deportista Lizeth Marzano Noguera, hecho ocurrido el pasado 17 de febrero en el distrito de San Isidro. Ambas diligencias judiciales se desarrollarán a pocos días de que venza el plazo vigente de reclusión dispuesto contra el investigado.

Familiares de Lizeth Marzano exigen justicia y ampliación de la medida

Gino Marzano, hermano de Lizeth Marzano, reiteró el pedido de justicia para la joven deportista y manifestó la expectativa de su entorno ante la resolución que emitirá hoy el Poder Judicial respecto al pedido de cese de prisión preventiva presentado por la defensa de Adrián Villar.

"Esperemos que esto salga favorable pero para eso también dependemos de que se rechace la sensación en el primer punto. Estamos con bastante preocupación y tensos", señaló el hermano de Lizeth Marzano.

Los deudos sostienen que el expediente cuenta con elementos probatorios suficientes para respaldar la ampliación de la medida coercitiva, mientras aguardan el desarrollo de la jornada judicial.

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