Aeropuerto Jorge Chávez: LAP retrasa apertura de pista principal y más de 350 vuelos serían afectados

21/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La empresa concesionaria Lima Airport Partners (LAP) anunció que se ha retrasado el inicio de operaciones de una de las dos pistas del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, originalmente previsto para fines de noviembre. El retraso afectaría más de 350 vuelos.

Mejoras adicionales evitarían interrumpciones

Mediante un comunicado, LAP informó que el retraso de la puesta en operación de la pista 16L, antigua pista del Jorge Chávez, responde a una ampliación de las obras civiles.

"Debido a la complejidad ténica del proyecto y la incorporación de mejoras adicionales solicitadas, LAP pidió a la autoridad competente una extensión de 20 días adicionales", detalla.

Lima Airport Partners (LAP) informa que la puesta en operación de la pista 16L (antigua pista del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez) se realizará el 20 de diciembre de 2025.



Ahora está previsto que entre en funcionamiento el 20 de diciembre y no el 30 de noviembre, como se había programado inicialmente como fecha límite. Dada la cercanía con las festividades de fin de año, la nueva fecha conllevaría múltiples afectaciones en vuelos.

La compañía precisó que, tras una evaluación técnica, identificó oportunidades de mejora que "agregan valor al ecosistema aeroportuario" y que consideró oportuno ejecutar las optimizaciones en este lapso de tiempo.

La decisión de no poder en operación esta pista principal a fines de noviembre fue tomada en conjunto con "actores del ecosistema aeroportuario" y busca evitar realizar futuras intervenciones.

"Ejecutarlas en este momento evitará posteriores cierres, afectaciones operativas o nuevos procesos constructivos", sostuvo.

Indicaron que se vienen realizando obras de "alta complejidad, como ajustes en pavimentos, disponibilidad de maquinaria crítica y desafíos logísticos de suministro".

La Pista N2 seguirá funcionando

LAP también informó que el Aeropuerto Jorge Chávez continuará operativo a través de la Pista N°2, mientras la Pista N°1 se encuentre en rehabilitación.

"Lamentamos los inconvenientes y reprogramaciones que se tendrán que realizar, sin embargo, somos conscientes que el beneficio de ejecutar estas mejoras en este momento es mayor y con un gran impacto inmediato en la seguridad operacional del aeropuerto", expresaron.

Más de 350 vuelos afectados

El gerente general de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional, Carlos Gutiérrez, advirtió que por esta situación podrían complicarse 350 vuelos debido a la alta demanda en fechas festivas de fin de año.

"354 vuelos se verán afectados por retrasos o cancelaciones. Eso significa que miles de pasajeros que se van a ver impactados por la extensión de este mantenimiento por 20 días adicionales. Esto deja un gran sinsabor a las aerolíneas que operan en el Jorge Chávez", señaló Gutiérrez.

