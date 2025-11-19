Perú superó los 2.8 millones de turistas extranjeros en el 2025, según Promperú

19/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El 2025 ha sido un año de logros destacados para el turismo peruano. Según el presidente de Promperú, Ricardo Limo, el número de turistas extranjeros que visitaron el Perú entre enero y octubre del presente año fueron más de 2 millones 800 mil.

En diálogo con Andina, el ejecutivo señaló que esta cifra corresponde a un incremento del 4.6% de turistas internacionales en relación con la cifra registrada en un periodo similar el año pasado.

Precisamente, los extranjeros que disfrutaron de nuestro país entre enero y octubre del 2024 fueron, en total, 2 millones 720 mil 719.

Turismo podría verse afectado en plena recuperación.

Cifras aun bajas respecto a prepandemia

Pese a este aumento progresivo, la cifra aun no está cerca de superar a la que se registraba antes de la pandemia del COVID-19.

Limo sostuvo que el incremento está siendo gradual. En relación al 2019 con el presente año, la recuperación de turistas es de 77.6%. En aquel año antes de la pandemia, fueron 3 millones 665 mil 659 los que visitaron el país.

"Todavía vamos a tener que esperar el próximo año para superar las cifras de la prepandemia, correspondientes al año 2019", recalcó el titular de Promperú.

Lo curioso es que, en el segundo semestre del 2025, el incremento de las divisas registradas durante el mismo periodo en el 2019 fue del 11%. Es decir, sí comienza a gestarse una recuperación. "Esto significa que hay están llegando turistas que gastan mucho más que el año 2019", dijo.

El directivo aseguró que esta recuperación se ha visto afectada por problemas de conectividad aérea y también por ciertos inconvenientes vinculados a aeropuertos.

"Hemos tenido problemas con los aeropuertos de Junín y Jaén, que recién se acaban de poner nuevamente en marcha", mencionó.

Limo exhortó al Ministerio de Turismo a trabajar en esfuerzos para poder traer más agencias aéreas de Canadá, Turquía y otros países de Asia al país.

Cifras en Machu Picchu

En los primeros diez meses del 2025, el Santuario Histórico de Machu Picchu fue visitado por 1.5 millones de turistas.

Según el titular de Promperú, se estima que este año se cierre con el 82% de turistas que llegaron en el 2019, cifra que ascendió a 1.8 millones de personas.

Hacia fines del 2025, estiman que llegarían entre 3.8 y 4 millones de personas, cifra que aun no superaría a la del 2019, cuando ingresaron 4.4 millones de turistas.

Es así como se ha registrado un aumento en la cifra de turistas extranjeros que ha visitado el Perú este 2025 en relación a la del año pasado.