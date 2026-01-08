Elecciones Generales 2026: ONPE anunció que el 29 de enero se realizará sorteo público de miembros de mesa

08/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

De cara a las Elecciones Generales 2026, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) dio a conocer la fecha en la que se realizará el sorteo público de miembros de mesa, proceso que se desarrollará como parte del cronograma electoral.

¿Cuál es la fecha del sorteo público de miembros de mesa?

El próximo 12 de abril se llevará a cabo una nueva jornada electoral en el Perú por lo que el cronograma electoral comienza a acelerar y como parte de ello una de sus etapas más importantes es la conformación de las mesas de sufragio.

En tal sentido, a través de sus canales oficiales, la ONPE confirmó que el próximo 29 de enero se efectuará el sorteo público nacional para designar a aquellos ciudadanos que serán designados como miembros de mesa, un rol vital el día de los comicios.

Cabe mencionar que, este procedimiento definirá a tres integrantes titulares y seis suplentes por cada mesa de sufragio a fin de asegurar que exista el respaldo necesario para el correcto funcionamiento durante el tiempo de duración de la votación.

Además, el organismo electoral precisó aquelllos detalles respecto a la capacitación, los plazos y los beneficios establecidos para aquellos ciudadanos que resulten seleccionados.

ONPE anunció que el 29 de enero se realizará sorteo público de miembros de mesa

¿Cómo será el proceso para elegir a miembros de mesa?

Con el objetivo de garantizar un proceso transparente y eficiente, en el que más de 27 millones de peruanos elegirán al próximo presidente de la República, vicepresidentes, senadores, diputados y representantes del Parlamento Andino, la ONPE subrayó el rol de los miembros de mesa debido a que son "la máxima autoridad electoral" en el aula de votación y son encargados de la conducción de la acción electoral.

Así, tras el sorteo se dará apertura a la presentación de tachas o excusas que se contemplan en la normativa electoral, entre las causales de estas se encuentran problemas de salud, discapacidad, embarazo o situaciones de fuerza mayor. Tras superarse este proceso, el 11 de febrero se publicará la lista definitiva de miembros de mesa.

Cabe mencionar que, los que cumplan este rol serán capacitados 45 días antes de la votación, que se realizará el 12 de abril desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde.

A poco más de tres meses de llevarse a cabo las Elecciones Generales 2026, la ONPE dio a conocer que el próximo 29 de enero será el sorteo público nacional en el que se conocerá qué ciudadanos son designados como miembros de mesa.