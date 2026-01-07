Cobrador y chofer de bus salieron ILESOS tras BALACERA en Lurín: "Gracias a Dios estamos vivos"

07/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Cerca de las 3 de la tarde del miércoles 7 de enero, un bus de transporte público de la línea R28 fue atacado a balazos por presuntos sicarios a pocos metros de su último paradero, en Lurín. Afortunadamente, el chofer y el cobrador están vivos para contarlo.

Transportistas no saldrán a trabajar, en solidaridad

En exclusiva con Exitosa, el cobrador del bus brindó su testimonio desde el patio de maniobras de la empresa Transportes Huáscar, horas después del atentado contra su unidad ocurrido en el sur de Lima.

"Estamos atemorizados, asustados todos. Porque ya ni ganas dan de trabajar así, de esta manera. Agradezco bastante a Dios por estar hoy aquí para contarlo", expresó.

El transportista, que aun permanecía visiblemente afectado y nervioso por la situación que vivió, señaló que no tienen conocimiento o sospechas sobre los autores del atentado, donde participaron dos sicarios en moto. Consideró que tanto su reacción como la del chofer de la unidad fueron "rápidas".

De los ocho impactos de bala que propinaron los delincuentes contra el bus, ninguno logró herirlos de gravedad. La única herida que presentó el cobrador fue producida por el roce de una de las balas a la altura de su cuello.

En ese sentido, el hombre anunció que varios de los transportistas, ante la situación insostenible que viven día a día a manos de la criminalidad, no saldrán a trabajar este viernes 8 de enero, en solidaridad con ellos.

"Hoy día no hemos salido, mucho menos mañana. Por lo ocurrido, mañana no vamos a salir a trabajar, porque no estamos libres de todo esto", agregó.

"Estamos abandonados por el Gobierno"

El transportista hizo un llamado a las autoridades y les pidió que les garanticen seguridad durante su jornada laboral, porque están "cansados de la extorsión". Además, afirmó que el estado de emergencia, recientemente prorrogado por el presidente José Jerí, "no está funcionando como tiene que ser" y que las FF.AA. y Policía "no ayudan en nada".

Por su parte, el conductor del bus no pudo evitar quebrarse al señalar que él y sus compañeros salen a trabajar diariamente "con el miedo de si vamos a regresar en algún momento a nuestra casa".

"¿Qué vamos a hacer? Tenemos que seguir para adelante, por nuestra familia, por todas las cosas que tenemos que pagar. Pedimos al gobierno que haga algo, porque siempre declaran estado de emergencia al país, pero no se ven los resultados. Prácticamente estamos abandonados", aseguró.

Salvados de milagro, el chofer y cobrador del bus de la línea R28 brindaron su testimonio tras el atentado contra su unidad ocurrido en Lurín. "Vivimos atemorizados", expresaron.