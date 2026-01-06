Fallece querido conductor de espectáculos y farándula: Amigos y familiares le dan el último adiós

06/01/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El mundo del entretenimiento se viste de luto tras confirmarse la muerte de un querido conductor de televisión. Amigos, familiares y seguidores lamentan su pérdida y le dan el último adiós.

Muere carismático conductor de la farándula

El espectáculo latinoamericano expresó su pesar por la muerte del conductor de televisión dedicado a mantener informado a sus televidentes con notas exclusivas de la farándula. Según se reveló, el presentador Pedro Juan Figueroa perdió la vida a sus 61 años, dejando una huella imborrable en la pantalla chica con su estilo único y su frase inmortal "ponme tensión".

La noticia fue confirmada por 'Wapa Televisión', medio en el que trabajó por el programa 'Lo sé todo' de Puerto Rico, mediante un comunicado en sus redes sociales.

"Su partida nos llena de tristeza y deja un vacío inmenso, tanto a nivel profesional como humano. Nos unimos en solidaridad con su familia, amigos y con todo el equipo que hoy enfrenta esta irreparable pérdida. Elevamos nuestras oraciones y enviamos fortaleza en este momento de profundo dolor. Respetuosamente, apelamos a la consideración y al respeto hacia la memoria de Pedro Juan y la privacidad de su familia durante este difícil proceso", compartió el espacio televisivo.

La familia de Figueroa, sostuvo a la prensa local que la causa de muerte del conductor de televisión fue un tumor en el cerebro que le había sido detectado recientemente. Asimismo, agregaron que el recordado presentador se aprestaba a recibir tratamiento médico para su condición, que no se hizo pública hasta el día de su partida.

Amigos y familiares le dan el último adiós

El anuncio de la muerte del conductor de televisión llegó de forma sorpresiva. Los actos fúnebres se dieron en la funeraria Shalom Memorial. Los presentes a la ceremonia, resaltaron las cualidades de Figueroa como ser humano, describiéndolo como un hijo y hermano ejemplar, siempre atento y comprometido con los suyos.

Su compañero de 'Lo sé todo', Fernán Vélez 'Nalgorazzi', manifestó sus condolencias, y recordó qué llegó a conocer a Figueroa cuando lo fue a sustituir en el programa 'Echando chispas' en NotiUno, y hasta cuando se convirtió en su reemplazo en el programa 'Dando Candela' de Telemundo, justo cuando Figueroa se unió al elenco del programa del canal 4.

¿Quién era Pedro Juan Figueroa?

Pedro Juan Figueroa no solo fue un rostro conocido en Puerto Rico, su tierra natal, sino que también dejó su marca en la farándula internacional. Su trayectoria lo llevó a trabajar en países como República Dominicana, México y Estados Unidos, especialmente en Miami.

Figueroa participó como figura principal en varias producciones de Telemundo Puerto Rico. Normando Valentín también recordó la primera vez que coincidió con Figueroa en el año 1991 en la estación WQBS, 'La gran cadena de noticias', que luego se convirtió en la "Súper cadena".

Falleció Pedro Juan Figueroa, destacado conductor de TV y especialista en temas de entretenimiento.

Es así como el mundo del entretenimiento internacional está de luto tras revelarse la muerte de Figueroa, quien trabajó en diversos medios de comunicación dedicados a la farándula y el espectáculo en Puerto Rico.