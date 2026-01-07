Callao: Capturan a adolescente de 16 años que asesinó a taxista al interior de su vehículo

07/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La madrugada de este miércoles 7 de enero, dos adolescentes asesinaron a un taxista por aplicativo, identificado como Sergio Rodríguez Aponte, de 28 años, tras resistirse al robo de su camioneta. Horas después del fatal crimen, la PNP ha capturado a uno de ellos.

Capturan a uno de los adolescentes y confiesa su crimen

Según manifestó el adolescente de 16 años, que disparó a sangre fría y en reiteradas ocasiones contra el conductor, habría abierto fuego contra Rodríguez a raíz de que, dentro del taxi, el taxista le habría asegurado trabajar con una banda criminal que habría asesinado a su hermano.

Al enterarse de ello, el menor no pensó dos veces y arremetió contra la via del taxista, que falleció al interior de su vehículo.

Según declaraciones del Gral. Ricardo Espinoza, jefe de la región policial Callao, el menor no habría actuado solo, sino en coordinación con otro adolescente varón de 17 años.

"Los participantes son adolescentes. El principal responsable de los disparos es el adolescente de iniciales JJRA, alias Chatín, quien tiene residencia en Sarita Colonia", declaró.

El efectivo sostuvo que el adolescente utilizó la cuenta del aplicativo de taxi inDrive de su madre para solicitar un servicio de taxi. Durante el primer contacto de la PNP, el adolescente no supo cómo defenderse, "no tiene justificación".

"O asaltaba el taxi, o era un acto de sicariato. Y él dice: 'me rayé, bajé del vehículo, utilicé mi arma y le disparé'. Impactó dos proyectiles en la cabeza, ocasionándole la muerte de manera instantánea'", reveló.

Espinoza, quien acaba de asumir el cargo en mención en la región policial Callao, aseguró que la violencia está desbordada en esta parte de la ciudad. Señaló que se han cometido tres asesinatos en el primer puerto en menos de 24 horas.

Taxista es víctima de sicariato adolescente

Cabe mencionar que, de acuerdo a información recopilada por un equipo de Exitosa, el hecho de sangre se registró precisamente en la cuadra 4 del jirón Nicolás de Piérola. Además, los agentes policiales informaron que tras ello se ejecutó un Plan Cerco a fin de dar con los responsables de este crimen.

En ese sentido, procedieron a cercar todo el perímetro para realizar el levantamiento del cadáver para que luego sea trasladado a la Morgue Central del Callao. Cabe resaltar que, este crimen se suma a otros tres casos más que se han producido esta madrugada en menos de 24 horas en el 'primer puerto' capitalino.