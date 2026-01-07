Miraflores: Contraloría advierte irregularidades en adjudicación de obras por más de S/ 11 millones

07/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Contraloría General de la República detectó presuntas irregularidades en cinco procesos de selección de obras públicas adjudicados por la Municipalidad de Miraflores, por un valor total superior a S/ 11 millones.

El informe de control señala que los comités de selección validaron documentación no fidedigna y excluyeron a empresas que sí cumplían con los requisitos establecidos, favoreciendo a determinados postores.

Entre las obras comprometidas figuran la mejora de la movilidad urbana en las avenidas Roca y Boloña, Bolognesi, Porta y General Varela, además de la creación del Parque de la Juventud.

Irregularidades detectadas

El informe de la Contraloría precisa diversas irregularidades tanto en el cumplimiento de criterios técnicos, como en la acreditación de la capacidad y experiencia para las empresas postoras.

Se rechazaron ofertas por errores formales subsanables, mientras se admitieron otras con defectos más graves.

Se otorgaron puntajes sin verificar criterios técnicos establecidos en las bases.

Se registraron empates entre postores con vínculos familiares y societarios, resueltos mediante sorteo electrónico que aseguraba la victoria de un mismo grupo.

Se perfeccionaron contratos con empresas que no acreditaron capacidad técnica ni experiencia profesional clave.

Asimismo, la Contraloría identificó responsabilidad penal en tres funcionarios y responsabilidad administrativa en otros dos, mientras que dos servidores enfrentan procesos mixtos. El informe concluye que hubo acciones deliberadas de los miembros de los comités de selección, lo que compromete la transparencia y legalidad de las contrataciones públicas.

Funcionarios comprometidos en el caso.

Respuesta municipal

En un comunicado, la Municipalidad de Miraflores informó que ha solicitado al Ministerio Público el inicio de una investigación preliminar a través de su Procuraduría Pública.

Asimismo, anunció la implementación de un plan de acción para atender las recomendaciones de la Contraloría, contenidas en el informe de 2025, y remitió la documentación al Órgano de Control Institucional (OCI) para su seguimiento, asegurando que se aplicarán medidas para fortalecer el sistema de control interno que eviten la repetición de prácticas similares.

El caso de Miraflores refleja un patrón de riesgo en la gestión de contrataciones públicas a nivel local, según la Contraloría, que ha detectado situaciones similares en municipios de Piura, Trujillo, Ate y La Victoria.

La advertencia pone en evidencia la necesidad de reforzar los mecanismos de control y transparencia en los gobiernos locales, en un contexto donde las irregularidades comprometen millones de soles y afectan directamente la confianza ciudadana en la administración pública.