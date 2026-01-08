Nuevo sismo sacude Lima cerca de la medianoche de HOY jueves 8 de enero: Conoce el epicentro y magnitud

08/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Los primeros días de enero han traído una serie de sismos a nivel nacional. Durante los últimos minutos de este miércoles 7 de enero, un nuevo temblor sorprendió a más de un ciudadano en el sur de Lima. Conoce los detalles relacionados al epicentro y magnitud del movimiento telúrico, según el último reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Perú se ha visto sorprendido por una serie de sismos en este último fin de semana, pues nuestro país se ubica sobre el "Cinturón de Fuego del Océano Pacífico", una zona que concentra el 85 % de actividad sísmica y volcánica en el mundo.

Debido a esa situación, el Instituto Geofísico del Perú (IGP), entidad adscrita al Ministerio del Ambiente, mantiene constante monitoreo de los movimientos telúricos que puedan sacudir el país.

Otro temblor sacude el sur de Lima

Según el último reporte del IGP de este miércoles 7 de enero, el nuevo sismo en Lima de magnitud 3.5 en la escala de Richter se produjo a las 11:57 p.m., 17 kilómetros al noroeste de Chilca, en la provincia limeña de Cañete.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) del INDECI señaló que el temblor registró una profundidad de 57 kilómetros y lo ubicó en una intensidad de II-III en la escala de Mercalli Modificada.

¿Qué hacer en caso de sismo en Perú?

Ante esta nueva actividad sísmica, el COEN-INDECI exhorta a la ciudadanía a mantener siempre la calma, evaluar la situación y ayudar a los demás. Asimismo, les recuerda los siguientes consejos que se debe tener en cuenta ante una emergencia en el país:

Antes del sismo

Ubica las zonas seguras y estructuras firmes para protegerte.

Ten preparada una mochila de emergencia, recordando que los artículos a incluir deben ser productos no perecederos y botiquín de primeros auxilios.

Participa en los simulacros de sismo de tu barrio.

Educa a los niños de tu casa sobre medidas de precaución.

Contrata un ingeniero para reforzar tu vivienda.

Durante el sismo

Mantén la calma.

Aléjate de las ventanas y objetos que pueden caerse.

Si no llegas rápido a la salida, busca un espacio seguro.

No llames por teléfono. La línea estará sobrecargada, así que mejor envía mensajes de texto.

La línea estará sobrecargada, así que mejor envía mensajes de texto. No uses ascensor.

Después del sismo

Revisa si hay fugas de gas que podrían causar fuego.

Llamar a los números de emergencia como: los bomberos 116, Cruz Roja (01) 2660481 y el Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) 106.

como: los bomberos 116, Cruz Roja (01) 2660481 y el Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) 106. Auxilia a los heridos.

Ten cuidado con las posibles réplicas.

Si estás cerca al mar, aléjate de la zona hasta que se descarte la posibilidad de un maremoto.

Recuerda siempre tener al alcance una mochila de emergencia lista, con elementos que puedan ayudar en situaciones de sismos, como el registrado este jueves 8 de enero, en Cañete, con una magnitud de 3.5.