Renzo Reggiardo descarta cobro de peajes en vías al sur de Lima: "Soy yo el alcalde, dije que no se cobrará"

07/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tras el retiro de Rutas de Lima, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, descartó una vez más que su gestión retome el cobro de peajes en la carretera Panamericana Sur, argumentando que la MML no necesita cobrar "ni un centavo" para brindar un mejor servicio.

Promete un mejor servicio que el que daba Rutas de Lima

Durante la inauguración del nuevo Centro de Control Plaza Gastañeta, el burgomaestre se volvió a referir a las declaraciones de su teniente alcalde, Fabiola Morales, quien aseguró hace unas semanas que la Municipalidad de Lima volvería a cobrar peajes "por un precio módico".

"Ha sido una descontextualización de sus declaraciones. He hablado con Fabiola y ella sabe perfectamente. Pero, más allá de entrar en una situación de malinterpretación, yo soy el alcalde de Lima, desde el primer momento dije que no se va a cobrar", aseguró ante la pregunta de Exitosa.

Ante la duda en torno a cómo la comuna capitalina financiaría el mantenimiento de las vías de Lima sin el cobro de peajes, Reggiardo garantizó a la población que la MML ha resuelto continuar la gestión mediante una carta fianza al banco.

"Una carta fianza que, por incumplimiento de la administradora anterior, como Municipalidad de Lima, lo hicimos ante el banco correspondiente y hoy contamos con 40 millones de dólares que nos permiten cubrir el servicio de la mejor manera", explicó Reggiardo.

Alcalde de Lima Renzo Reggiardo descarta reactivación de cobro de peajes.

En ese sentido, la autoridad edil prometió a la población un servicio aun mejor del que brindaba la anterior concesionaria, Rutas de Lima, que cerró operaciones por falta de presupuesto el pasado diciembre.

"Esa es la garantía que le damos a la población y lo dije desde el primer día. Nosotros vamos a brindar el servicio mejor de lo que lo hacía el concesionario que tenía la administración anteriormente, y sin cobrar un centavo de peaje", prometió.

"Nos sirve que se siga ampliando el estado de emergencia"

En otro momento, Reggiardo fue consultado sobre su postura respecto a la reciente ampliación del estado de emergencia dictado por el Ejecutivo, e instó al gobierno de José Jerí a presentar resultados detallados que reflejen la eficacia de estas medidas, que vienen siendo ejecutadas desde el pasado octubre.

"En relación al estado de emergencia, sí nos ha servido y nos sirve que se siga prorrogando. También, decirle al gobierno central que estamos esperando una información estadística de cómo se ha venido reduciendo el delito, el crimen y la delincuencia", sostuvo.

Asimismo, el alcalde de Lima afirmó que la percepción de inseguridad por parte de la ciudadanía representa un "gran problema", pues considera que los peruanos están desencantados de sus autoridades.

"Tenemos casi el 90% de percepción de inseguridad, pero la victimización está 27% o 26%. Entonces, algo hay que hacer para comunicar mejor, para que la gente empiece a sentir confianza en sus autoridades", sostuvo.

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, descartó nuevamente que la MML retome cobro de peajes en la Panamericana.