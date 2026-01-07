¡Atención! Retiran reconocida leche infantil del mercado peruano tras advertencia del Minsa

07/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un comunicado del Ministerio de Salud (Minsa), a través de su Dirección General de Salud, informó a la ciudadanía a no adquirir ni consumir una marca de leche infantil.

La reconocida marca de leches anunció el retiro voluntario del producto con el fin de prevenir la salud pública del país y garantizar la calidad del producto dirigido a menores de edad.

Leche infantil de marcha Nestlé es retirada

Se trata de la leche NAN SUPREME PRO2, en la presentación de lata por 800 gramos, correspondiente al lote N.º 52840742 F2, de la reconocida empresa multinacional de alimentos y bebidas NESTLÉ MARCAS PERÚ SAC.

El comunicado de la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa) informó el 6 de enero que la empresa de alimentos inició el retiro voluntario del producto por una "posible existencia de desviación de calidad", indica.

Informan sobre retiro de leche infantil NAN SUPREME PRO

En el escrito exhortan a la ciudadanía "a no adquirir o consumir este producto" para prevenir afectaciones en la salud, principalmente a los menores de edad que consumen este tipo de leches de continuación.

Así, se ha dispuesto que el producto en cuestión se del el "retiro efectivo del producto" en los diversos centros de comercialización y se disponga el retiro del mencionado producto.

El ministerio indicó que se ha procedido a comunicar con las Direcciones Regionales de Salud (Diresa), Gerencias Regionales de Salud (Geresa) y Direcciones de Redes Integradas de Salud (Diris) para realizar las "acciones de vigilancia sanitaria".

NAN SUPREME PRO 2

Minsa confirmó retiro

Este 7 de enero, el Minsa ratificó el comunicado de la Digesa y precisó que se han dispuesto "medidas de control, supervisión y seguimiento sanitario" para prevenir que el producto afecte la salud de los niños y niñas del país.

Comunicado del Minsa

Además, señaló a la ciudadanía que de encontrar los productos en los lugares de exhibición, este hecho sea comunicado de inmediato a la autoridad de salud de la jurisdicción o al correo: [email protected]

Con esta acción, se busca que la seguridad sanitaria del país se vea protegida con el fin de asegurar el bienestar de los ciudadanos. Los productos deberán pasar a medidas de control de la empresa y las autoridades sanitarias.