¿Te toca la revisión técnica de tu vehículo? Conoce si debes acudir en enero y febrero, según tu placa

07/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La revisión técnica vehicular es una inspección obligatoria y periódica que todos los vehículos deben tener al día con el fin de resguardar su propia seguridad y la de los ciudadanos en la ciudad.

Conoce si a tu auto le toca pasar por la revisión técnica programada para el mes de enero y febrero del 2026, tras conocerse el cronograma expuesto por la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN).

Enero y febrero inicia revisión técnica vehicular

Antes de manejar por las vías, debes cerciorarte de haber pasado por los Centros de Inspección Técnica Vehicular (CITV) y tenerlo en vigencia para lograr una conducción segura.

Por ello, mantener la revisión técnica de tu vehículo es necesario para resguardar la seguridad vial y evitar acumulación de multas. Por este motivo, se ha dispuesto un cronograma con el fin de establecer un orden según el último dígito de tu placa vehicular.

De acuerdo al Reglamento Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares, para el mes de enero y febrero, las placas cuyo último dígito sea el 0 deberán acudir para realizar la inspección.

Así, se da inicio a un sistema escalonado que permitirá una atención más eficaz y sin aglomeraciones de los vehículos.

Para los siguientes meses, se ha establecido el siguiente orden para que los conductores cumplan con la disposición y eviten ser multados de no contar con este requerimiento.

0 : enero y febrero

: enero y febrero 1 : marzo

: marzo 2 : abril

: abril 3 : mayo

: mayo 4 : junio

: junio 5 : julio y agosto

: julio y agosto 6 : septiembre

: septiembre 7 : octubre

: octubre 8 : noviembre

: noviembre 9: diciembre

Tener esta revisión al día, permitirá que evites accidentes de tránsito de presentarse desperfectos con el vehículo y, además, se resguarda la seguridad vial para transeúntes y conductores.

Multa por no contar con revisión técnica

Si un conductor no realizar la revisión técnica anual, se pone en riesgo de ser multado tal como lo dispone el Reglamento Nacional de Tránsito en el país.

Esta multa es considerada como una infracción grave e incluso se puede dar una posible retención del vehículo de no seguir con los lineamientos normativos. La sanción económica estimada para este tipo de infracción esta establecida en S/ 2,575, lo que equivale al 50% de una UIT.

Las sanciones pueden ser impuestas por la división de tránsito de la Policía Nacional del Perú (PNP) y la SUTRAN, de no tener al día la revisión del vehículo.