Política
Animales como seres sintientes

José Jerí saluda reforma a favor de los animales en México, pese a discrepancias con su Gobierno

El presidente José Jerí valoró el reconocimiento constitucional de los animales como seres sintientes en México y exhortó al Congreso del Perú a emular la initiativa para promulgarla.

08/01/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 08/01/2026

José Jerí dejó de lado, por un instante, las discrepancias del Ejecutivo con el gobierno mexicano. El presidente interino sorprendió en su cuenta de X al celebrar una reforma constitucional aprobada en Mexico que refuerza la protección de los animales, que son su punto débil.

Jerí se rinde ante reforma animalista mexicana

La reforma, aprobada por el Senado mexicano, reconoce a los animales como seres sintientes, capaces de sentir dolor y bienestar, e incorpora este principio en la Constitución. Esto obliga al Estado a garantizar su protección y un trato digno.

"Fuera de las diferencias existentes con el Gobierno Mexicano, es un paso firme orientado al bienestar animal", comentó el jefe de Estado en su perfil de X.

Para Jerí, que destacó este avance en el país azteca, este cambio debería de servir de referencia para que el país emule la medida y concrete una normativa efectiva en favor de los animales.

Por ello, exhortó al Congreso de la República del Perú a no dejar un proyecto similar solo en el debate o votación, sino a avanzar hasta su promulgación, en compromiso con los animales.

"En nuestro país tenemos en el Congreso una iniciativa similar pendiente de votación en el pleno", recordó.

Claudia Sheinbaum pide "juicio justo" para Nicolás Maduro

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, exige un "juicio justo" para el destituido expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ahora encarcelado en Estados Unidos, donde enfrentará a la justicia ante un tribunal de Nueva York.

Como parte de sus conferencias de prensa matutinas, la mandataria mexicana aprovechó para hacer una solicitud a Washington respecto al futuro judicial de líder chavista tras su captura, la cual también ha condenado.

"Ya detenido el presidente Maduro, lo que uno pide es juicio justo, siempre. Eso es lo que hay que pedir, para que realmente en todo, para todos y en cualquier circunstancia, y en esta en particular, pues tiene que haber celeridad y justicia", afirmó la presidenta izquierdista.

Asimismo, se refirió a una posible intervención a México y consideró que EE.UU. tiene más elementos para realizarla al declarar a los cárteles como terroristas y al fentanilo un arma de destrucción masiva. Sin embargo, la jefa de Estado rechazó que ello pueda suceder, debido a que en la Constitución se incorporaron ciertos elementos para defender el territorio y la administración.

