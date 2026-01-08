Comas: Asesinan a chofer de combi y sicario es abatido por policía de civil tras persecución

08/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Al promediar las 11:30 de la noche del miércoles, se registraron hechos de sangre en el distrito de Comas. Un conductor de transporte público fue asesinado a balazos en la avenida Belaúnde Oeste por un sicario que pretendía ir de pasajero en la combi que manejaba. Sin embargo, un policía de civil reaccionó en el acto.

Sicario asesina a chofer de combi, pero policía hace justicia

Según la versión policial, el chofer de aproximadamente 24 años estaba a punto de culminar su jornada laboral en sus últimos paraderos, sin imaginar que dentro de la unidad viajaba un pasajero que sería, segundos después, su asesino.

Luego de que el delincuente le pidiera que se detenga para bajar a la altura de la cuadra cinco de la avenida Belaúnde, antes de salir de la combi, rápidamente saca un arma de fuego y le dispara a quemarropa, quitándole la vida al chofer al instante.

Lo que el sicario no sabía era que, dentro de la unidad de transporte público, iba de pasajero un policía de civil. Cuando intentó huir hacia la moto de su cómplice, que ya lo esperaba, el agente de la PNP no dudó en enfrentarse al delincuente tras una persecución.

Durante del enfrentamiento, el valiente efectivo policial logró dispararle en defensa propia y abatirlo, según informó el periodista Roger García. El delincuente murió en el acto. Testigos en el lugar aseguraron haber escuchado hasta 4 disparos.

Peritos de criminalística y familiares de la víctima llegaron al lugar del crimen.

Sicarios atacan bus de R28 en Lurín

Por la tarde del mismo días, un bus de transporte público volvió a ser atacado por presuntos sicarios. Esta vez, el incidente tuvo lugar en Lurín donde una de las unidades de la línea R28 fue baleada por dos sujetos a bordo de una moto lineal.

Según el periodista Omar Chira, los sujetos realizaron ocho disparos contra el conductor, que actualmente se encuentra fuera de peligro, ya que solo sufrió una leve herida en el cuello resultando ileso.

"Nuevo atentado contra el transporte público en Lurín. Esta vez la víctima fue la empresa Transportes Huáscar S.A.C. , más conocido como la R28. Criminales a bordo de una moto lineal dispararon 8 veces contra el chofer. Milagrosamente, el conductor solo resultó con una herida en el cuello. Está fuera de peligro, pero con el miedo latente de volver a trabajar", indicó el hombre de prensa.

