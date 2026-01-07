Repartidor ocasiona aparatoso accidente tras pasarse la luz roja en el Cercado de Lima

07/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

A diario se reportan decenas de accidentes de tránsito en todo el Perú por lo que este problema se ha convertido en la principal causa de muertes en el país. Esto volvió a quedar demostrado luego del violento choque de dos motocicletas en el Cercado de Lima.

Repartidor ocasiona violento accidente en el Cercado de Lima

El accidente quedó registrado en video gracias a la cámara GoPro de otro motociclista que se encontraba en el cruce de las avenidas Naciones Unidas y Prolongación Arica. Ahí, se logró captar el preciso momento en que este repartidos genera el brutal impacto que dejó a dos personas heridas.

El trabajador de comida rápida de manera imprudente intentó pasar este cruce a toda velocidad a pesar de que la luz roja le impedía el paso. Fue en ese instante cuanto impacto contra otro conductor que iba a bordo de su moto lineal y que circulaba correctamente gracias a que el semáforo estaba en verde en su dirección.

El impacto generó que el repartidor vuele varios metros hasta caer en la berma central quedando completamente inmóvil. El otro chofer afectado también quedó tendido en el pavimento, aunque logró ponerse de pie unos segundos después.

Un repartidor protagonizó un accidente de tránsito tras pasar el semáforo en rojo en el cruce de las avenidas Naciones Unidas y la prolongación Arica, en el Cercado de Lima. El motorizado impactó contra otra motocicleta, saliendo despedido hasta estrellarse contra un poste. pic.twitter.com/WxXcygvpj7 — Revista Caretas (@Caretas) January 7, 2026

Este le confirmó al motociclista que grababa que había cruzado gracias a la luz verde y que la responsabilidad fue de la otra persona que conducía el vehículo menor. Este quedó quieto en la acerca, pero fue rápidamente auxiliado por testigos que vieron el incidente.

Casi 3000 muertes por accidentes de tránsito

Como se indicaba líneas más arriba, a pesar del significativo número de muertes a causa de la criminalidad, sicariato y extorsión, los accidentes de tránsito siguen siendo la principal causa de fallecidos en el Perú.

Así lo confirmó Carlos Villegas, director de la Asociación de Víctimas de Accidentes de Tránsito (Aviactran), quien indicó, en entrevista con La República, que entre enero y octubre del 2025, se reportaron 2,985 decesos por incidentes vehiculares.

El dirigente también arremetió contra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones señalando que no han tomado las acciones correspondientes para que las muertes en nuestro territorio puedan dejar de suceder.

En resumen, un repartidor ocasionó un aparatoso accidente de tránsito al pasarse la luz roja en el Cercado de Lima. El conductor impacto contra otro motociclista generando que ambos terminen tendidos en el pavimento.