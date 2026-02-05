Aeropuerto Jorge Chávez restableció control del tránsito aéreo y vuelos se normalizan, confirma Corpac

05/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tras el anuncio de fallas técnicas que afectaron el sistema de radar en el Aeropuerto Jorge Chávez, generando retrasos y cancelaciones en algunos vuelos, Corpac informó que se ha reanudado el control del tránsito aéreo.

Mediante un comunicado, el operador de la torre de control confirmó que, entre las 5:20 y 7:59 p.m., se produjo una "contingencia en la presentación de imágenes del Centro de Control", por lo que inmediatamente se iniciaron trabajos de diagnóstico y reparación.

Corpac señaló que el control ya está operando con normalidad y que la salida y llegada de los vuelos retrasados "se encuentran en proceso de regularización", subrayando que estos inconvenientes no conllevaron riesgo alguno para los pasajeros.

"La seguridad de los vuelos estuvo garantizada en todo momento y reafirmamos que la seguridad operacional es nuestra máxima prioridad. Agradecemos la comprensión de las líneas aéreas y de los usuarios ante las eventuales demoras", se lee en el mensaje.

La noche de este jueves 5 de febrero, Lima Airport Partners reportó inesperadas fallas técnicas en el sistema de radar del Aeropuerto Jorge Chávez que han generado retrasos y cancelaciones de múltiples vuelos.

Mediante un comunicado en X, LAP advirtió a las 7:30 p.m. que el operador Corpac, encargado de la gestión de torre de control, viene realizando trabajos de contingencia que podrían generar afectaciones al itinerario de viajes.

Dentro de los vuelos nacionales, los afectados con destino al aeropuerto son nueve, con siete retrasados y dos cancelados; mientras que los que parten desde el terminal aéreo son cuatro, con dos demorados y dos cancelados.

Respecto a los vuelos internacionales, se registran dos salidas y tres llegadas demoradas.

A continuación, se detalla la lista de vuelos demorados y cancelados a partir de las 7 de la noche del jueves:

Vuelos nacionales

Salidas: Chiclayo (1), Cusco (3)

Llegadas: Tarapoto (1), Juliaca Homologado (1), Cusco (2), Chiclayo (2), Tumbes (1), Iquitos (1)

Vuelos internacionales

Salidas: Madrid (1), Miami (1)

Llegadas: Madrid (1), Río de Janeiro (1), Miami (1)

