MTC transfiere a ProInversión proyecto Anillo Vial Periférico en beneficio de más de 4.5 millones de personas

03/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Con el objetivo de continuar con la promoción de la inversión privada mediante Asociaciones Público Privadas, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones transfirió el proyecto Anillo Vial Periférico (AVP) a ProInversión mediante la suscripción de un acta.

Esta transferencia se ejecutó conforme a lo establecido en la Ley N.° 32441, que regula la promoción de la inversión privada mediante Asociaciones Público-Privadas y Proyectos en Activos y su reglamento. El acta incluyó la entrega y recepción del acervo documentario, bienes, obligaciones, contratos y recursos vinculados a las funciones de ProInversión respecto al proyecto Anillo Vial Periférico.



"Con esta decisión aseguramos la continuidad y solidez del Anillo Vial Periférico, un proyecto clave para transformar la movilidad urbana. El Estado está entregando a ProInversión un proyecto ordenado, con avances concretos y reglas claras, para que se ejecute con eficiencia, transparencia y visión de largo plazo, en beneficio de millones de peruanos", sostuvo el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto, quien participó de la firma protocolar del acta con el presidente ejecutivo de ProInversión, Luis del Carpio.

Destacar que la obra tendrá 34.8 km de longitud que conectarán el Callao con 11 distritos de la capital. La infraestructura, que beneficiará a 4.5 millones de personas de Lima Metropolitana y el Callao, permitirá la circulación de unidades de transporte pesado de extremo a extremo de la ciudad sin ingresar al casco urbano.

De esta manera, se obtendrán diversos beneficios, como la reducción del tiempo de viaje de Ate Vitarte a Independencia de 60 a 15 minutos, de Ate Vitarte a San Juan de Lurigancho en 10 minutos y de San Juan de Lurigancho a Independencia en 5 minutos.

Además, la moderna vía facilitará la interconexión con la Panamericana Norte, la Panamericana Sur y la Carretera Central, y permitirá un acceso eficiente al puerto del Callao, al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, al Puerto de Chancay y al futuro Parque Industrial de Ancón, mejorando la productividad y competitividad del país.

Como parte de las acciones de transferencia, el MTC informó a ProInversión sobre el estado situacional del proyecto respecto de los estudios definitivos de ingeniería, la gestión predial e interferencias, así como otras obligaciones contractuales, detallando los hitos contractuales próximos a vencer en el primer trimestre del 2026.

Asimismo, durante las acciones previas a la suscripción del acta, el MTC continuó con el tapiado de puertas y ventanas de los predios adquiridos para la ejecución del AVP. Se clausuraron viviendas ubicadas en el AA. HH. Manco Inca, y las urbanizaciones Víctor Raúl Haya de la Torre y Túpac Amaru, en la zona de Payet de Independencia. Además, se hizo lo propio en el distrito de Comas.