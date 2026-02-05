Tragedia en Mi Perú: Fallece niña de 10 años tras caer a tragaluz en plaza cívica

05/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una de las niñas que cayó por el tragaluz en la plaza cívica del distrito de Mi Perú falleció durante la mañana de este miércoles tras permanecer internada por días en un hospital.

La gravedad del accidente causó el deceso de la menor de 10 años, mientras que su pequeña hermana de 9 aún fue dada de alta a pocos días del accidente.

Fallece menor de 10 años tras caída

Tras permanecer nueve días internada, la menor de 10 años que cayó por un tragaluz en la plaza cívica de Mi Perú falleció por las graves consecuencias del impacto.

El hecho ocurrió el pasado 27 de enero cuando durante una caminata, dos hermanas de 9 y 10 años pasaron por el tercer nivel de la plaza cívica del distrito de Mi Perú en el Callao .

La reja que cubría el tragaluz por donde transitaban cayó causando la trágica caída de ambas menores hacia el segundo piso donde funcionaba un auditorio. El tragaluz de aproximadamente cuatro metros de altura causó graves daños a ambas hermanas.

En un primer momento, personal de serenazgo junto a otras autoridades realizaron el traslado de ambas menores hacia el Hospital de Ventanilla. Posteriormente fueron derivadas hacia el Hospital Daniel Alcides Carrión donde permanecieron bajo observación médica.

De las dos hermanas, la niña de 10 años fue quien tuvo las más graves consecuencias de la caída. Por ello, fue ingresada a una intervención quirúrgica y su estado de salud se mantuvo bajo pronóstico reservado. Lamentablemente, su evolución no resultó favorable perdiendo la vida este miércoles.

¿Cuáles fueron las medidas de la Municipalidad de Mi Perú?

Tras el accidente ocurrido en la Plaza Cívica, la Municipalidad de Mi Perú emitió un comunicado oficial donde dio a conocer que se realizó la revisión de las cámaras de seguridad del distrito.

En el registro visual se observó que una noche anterior, niños manipularon las rejillas por donde las dos menores de edad caminaron al siguiente día sin percatarse que no contaba con los seguros.

Comunicado Municipalidad de Mi Perú

Vecinos de la jurisdicción exigen que se mantenga un adecuado cuidado de las infraestructuras debido a que familias acuden con frecuencia a la plaza de Mi Perú y otros puntos del distrito.

