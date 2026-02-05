Jair Ramírez: "No existe ningún vínculo entre Cosmos y la familia Acuña"

05/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista para Exitosa, el candidato a diputado Jair Ramírez, del partido Alianza para el Progreso, aseguró que el canal Cosmos no tiene ningún vínculo con César Acuña o su familia. Asegura que lo recursos fueron destinados en más de 100 medios y no en unos pocos.

Niega que Cosmos pertenezca a Acuña

El candidato a diputado, Jair Ramírez, asegura que, como militante, se han realizado investigaciones y consultas respecto al reciente escándalo por presuntos direccionamientos en la franja electoral y que involucra al partido Alianza para el Progreso.

Según Ramírez, tras la consulta a los dirigentes del partido se les indicó que el canal Cosmos Televisión no pertenece al candidato presidencial, César Acuña pues este ya no le pertenecería desde el 2017.

"Cosmos no le pertenecer a la Universidad César Vallejo desde el 2017 y los dueños de Cosmos no son los Acuña. Cosmos no tiene ninguna acción de ninguna persona relacionada a la familia" , precisó.

Así, asegura que tal denuncia es "totalmente falsa" y alega a que el proceso de selección ha sido dada por una comisión especializada ha distribuido los recursos en más de 142 medios a nivel nacional. "Eso está aprobado por la ONPE", precisa.

Proponen que 10% de alumnos sean becados

El candidato a diputado sostuvo que sus primeras propuestas están enfocadas en el sector educativo. Por ello, precisa que los jóvenes deben de recibir apoyo del Estado al momento de buscar educación superior.

En ese sentido, propone que el 10% de los estudiantes que cuenten con calificaciones notables y se encuentren entre los promedios ponderados más altos deben recibir una beca, motivando a un mayor desempeño y competitividad en las aulas.

"Mi propuesta es que el 10% de los alumnos de universidades y toda la parte de educación técnica y superior tienen que ser alumnos becados, pero alumnos con promedios ponderados altos", indicó.

En ese sentido, indicó que se debe destinar mayor presupuesto público al sector de educación para frenar las brechas estructurales en la educación en todos los niveles.

Aseguró que los maestros deben de recibir mayores capacitaciones. "Están con un sueldo bajo y sin capacitación". Resalta la misma situación en los mobiliarios de las escuelas las cuales se mantienen en pésimo estado durante años, incluso décadas.

