Migraciones impidió el ingreso de más de 1300 extranjeros en el nuevo aeropuerto Jorge Chávez en 2025

A lo largo del 2025, la Superintendencia Nacional de Migraciones impidió el ingreso de más de 1329 extranjeros al Perú en el nuevo aeropuerto Jorge Chávez, con el fin de reforzar la seguridad migratoria y contribuir con el orden interno del país.

Inspectores de Migraciones realizan rigurosa evaluación previa

Es importante resaltar que esta medica drástica no implica que las personas extranjeras sean detenidas o hayan cometido un delito, sino que deben regresar a su país de origen previa coordinación con las aerolíneas, al no cumplir con los requisitos que la normativa migratoria exige.

En todos los casos, la decisión es tomada por el inspector migratorio después de efectuar una rigurosa evaluación de los requisitos de admisibilidad, el descarte de alertas, impedimentos y perfilamiento de riesgos. Posteriormente, realiza un control secundario del pasajero.

En su mayoría, estos extranjeros inadmitidos fueron provenientes de Colombia, Venezuela, Estados Unidos, China, Ecuador, República Dominicana, Brasil, México, Cuba, España, Argentina y otros países.

Principales causas de inadmisión de extranjeros en 2025

Según el organismo adscrito al Ministerio del Interior, la principal causa de inadmisión el año pasado fue no cumplir con el perfil de turista, lo cual representa al 44% de esta cifra de ciudadanos extranjeros.

Le sigue la falta de visa para entrar al territorio nacional (22.2%), no contar con pasaporte vigente (17.1%), motivos de seguridad nacional, orden interno y/o orden público (4.6%), no contar con documento de viaje (3.5%), entre otros motivos más.

"La inadmisión de extranjeros que no reúnen los requisitos establecidos por la normativa migratoria no solo protege la seguridad frente a eventuales riesgos, sino que garantiza el orden y la integridad de nuestro sistema migratorio desde el primer punto de control en el país", señaló el superintendente nacional de Migraciones, Alberto Balladares.

Migraciones

Con el fin de descartar en línea cualquier riesgo, Migraciones cuenta con diversas herramientas como el Sistema de Información Avanzada de Pasajeros (APIS), mecanismos de intercambio de información que le permiten interoperar con Interpol, la PNP y otras agencias internacionales.

La medida de seguridad consiste en capturar las huellas dactilares y la fotografía de las personas extranjeras que ingresan por el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Posteriormente, se detecta alguna alerta migratoria o situación de riesgo gracias a la conexión con bases de datos nacionales e internacionales.

