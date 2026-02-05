Hugo de Zela se reunió con María Corina Machado y reafirma compromiso con la democracia en Venezuela

05/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El canciller peruano Hugo de Zela sostuvo una reunión con la dirigente opositora venezolana María Corina Machado en Washington D. C., en el marco de su agenda oficial en Estados Unidos.

Durante el encuentro, el diplomático reafirmó el compromiso del Perú con la pronta y plena recuperación de la democracia en Venezuela, así como con el retorno al orden constitucional y la defensa de los derechos humanos en esa nación.

La Cancillería peruana destacó que la reunión forma parte de los esfuerzos de Perú por mantener un rol activo en la crisis venezolana, respaldando a líderes opositores que buscan una transición política y elecciones libres.

El apoyo a Machado

Machado, considerada una de las voces más firmes contra el chavismo, agradeció el respaldo peruano y subrayó la importancia de que países de la región se mantengan vigilantes frente a los intentos de perpetuar regímenes autoritarios. El gesto de De Zela refuerza la posición del Perú como aliado de la oposición venezolana en foros internacionales.

Una visita para reforzar alianzas

El encuentro se produjo en el marco de la agenda del canciller en Washington, que incluyó reuniones con autoridades estadounidenses y organismos multilaterales. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, el objetivo fue fortalecer la coordinación regional en temas de democracia, derechos humanos, seguridad y defensa.

El Perú ha sido uno de los países más activos en denunciar la crisis política y humanitaria en Venezuela, participando en iniciativas y respaldando resoluciones en la OEA y la ONU que ponen el ojo crítico sobre las diversas vulneraciones a los derechos humanos dentro del régimen chavista.

La reunión entre De Zela y Machado no es solo un gesto diplomático: es también una señal política hacia la comunidad internacional de que el Perú busca mantener liderazgo en la defensa de la democracia en la región. En un contexto donde algunos países han suavizado su postura frente al chavismo, Lima reafirma su respaldo con la oposición venezolana y los principios de derechos humanos.

El encuentro entre Hugo de Zela y María Corina Machado marca un punto de continuidad en la política exterior peruana, la cual es respaldar a quienes buscan restaurar la institucionalidad política en Venezuela.

Más allá de la foto diplomática, el gesto refleja la intención del Perú de posicionarse como referente regional en la defensa de la democracia, en un momento en que la crisis venezolana sigue siendo un desafío para la estabilidad continental.