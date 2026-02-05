Orquesta Hermanos Guerrero: Capturan a presunto asesino de la cantante Thalía Manrique en Amazonas

05/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En noviembre del 2024, un grupo de seis delincuentes asaltaron el bus de la Orquesta Hermanos Guerrero en la región Amazonas, donde asesinaron a la vocalista principal, Thalía Manrique. Más de un año después, el presunto asesino ha sido capturado.

Cae presunto autor material del asesinato de Thalía Manrique

El crimen ocurrió en la provincia de Bagua Grande, luego de una presentación de la naciente orquesta. Al llegar a la carretera Urcubamba, su vehículo fue interceptado por los criminales y fue Manrique quien se llevó la peor parte.

La noticia de la muerte de Manrique Castillo llegó a su familia mediante los medios de comunicación, generando indignación por la falta de respuesta inmediata de las autoridades.

Sin embargo, tras 14 meses de búsqueda, la PNP capturó hoy jueves 5 de febrero al presunto autor del disparo que acabó con la vida de la cantante, Nelson Ramírez Díaz, presunto líder de la banda criminal "Los Sanguinarios de la Cumbia".

El sujeto fue detenido en una vivienda en Bagua, donde se mantenía prófugo de la justicia pese a que contaba con una orden de captura en su contra por este presunto crimen. Tras este operativo, los integrantes de la Orquesta se pronunciaron ante Exitosa.

🔴🔵#ElInformativoDeExitosa📺📺 | Orquesta hermanos Guerrero se pronuncia, tras captura de presunto asesino de Thalia Manrique.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital abierta

📺 Movistar: 34 SD - 734 HD

🌐 https://t.co/thokv9gd0j pic.twitter.com/z2vYEj0OS9 — Exitosa Noticias (@exitosape) February 5, 2026

"Imagínese, estaba en su casa y ha pasado más de un año para que lo capturen. Estaba escondido", señaló el dueño.

La familia de Thalía Manrique, a través de los integrantes de esta orquesta, está pidiendo celeridad para este caso.

Con esta última captura, ya suman seis los detenidos durante todos estos meses tras este crimen, vinculados a esta presunta banda criminal.

Atentado a bus de Armonía 10: Orquesta no coordinó seguridad

La madrugada del lunes 19 de enero, un atentado sacudió la ciudad de Trujillo. Alrededor de las 2:30 a.m., un artefacto explosivo detonó junto al bus de la agrupación musical Armonía 10, estacionado en la discoteca Monasterio. El hecho no dejó heridos, pero sí daños materiales y un clima de alarma en la región.

En diálogo con Exitosa, el jefe de la Región Policial La Libertad, general PNP Franco Moreno, aseguró que la orquesta no coordinó medidas de seguridad con la Policía Nacional antes de su presentación.

"Desconocíamos que Armonía 10 iba a ingresar a Trujillo", afirmó, subrayando que existe un plan de seguridad para discotecas y grupos musicales, pero que la agrupación no solicitó cobertura.

Más de un año después del trágico atentado contra la cantante de la Orquesta Hermanos Guerrero, Thalía Manrique, la PNP capturó a su presunto asesino en Bagua.