Alarma en VMT: Viviendas quedan en riesgo de colapso por rotura de tubería matriz en Nueva Esperanza

18/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En el distrito de Villa María del Triunfo diversas viviendas quedaron en riesgo de colapso a raíz de la rotura de una tubería matriz durante la madrugada. Debido a esta situación los vecinos han expresado su malestar.

Familias afectadas por rotura de tubería matriz en VMT

En la zona de Nueva Esperanza, en el distrito de Villa María del Triunfo, exactamente en la calle Ayacucho, al promediar las 3 y 55 de la mañana, de este lunes 18 de mayo, la tubería matriz que brinda el servicio de agua a decenas de familias se rompió derivando en una fuerte inundación.

Un equipo de Exitosa constató que este hecho no solo ha afectado a las viviendas con la presencia de aniegos, sino que también ha ocasionado estragos en el suelo, inclusive los hogares se encuentran en riesgo de colapso.

Por tal razón, el lugar fue cercado, pero los vecinos lo que solicitan es la presencia de Sedapal. De acuerdo a las imágenes se puede observar un gran forado ocasionado la destrucción de la vereda por esta emergencia e inclusive aún quedan regados algunas partes de la tubería afectada.

En diáogo con nuestro medio, la dueña de uno de los domicilios más afectadas por este hecho señaló que no puede ingresar a su casa debido a que la fuerza del agua se ha arrasado con una especie de patio que tenía en exteriores.

"Yo estaba descansando, justo mi hija me dice: "Mamá sal corriendo, sal corriendo se ha reventado la tubería". Pensaba que era la tubería de arriba que a veces se rompe. He salido (de mi casa) y veo que el agua salía peor que un río y hemos tenido que salir", señaló.

En ese sentido, la residente cuestionó la demora de Sedapal para atender lo sucedido, pese a informar sobre el suceso desde tempranas horas. Asimismo, reveló que las paredes del hogar de su padre "se están debilitando".

Sedapal y Municipalidad de VMT se pronuncian tras rotura de tubería

Tras conocerse de esta emergencia que ha afectado a diversos hogares, Sedapal emitió un comunicado en el que señalan que "apenas se tomó conocimiento" de los hechos destinaron una cuadrilla técnica para controlar el aniego e iniciar acciones de reparación.

Además, precisaron en que se ha desplegado maquinaria especializada como es el caso de equipos de hidrojet para succionar el agua acumulada. También, programó las labores de limpieza y desinfección de las viviendas afectadas.

Por su parte, la Municipalidad de Villa María del Triunfo informó a través de la publicación de videos que han destinado maquinaria pesada para poder recoger el lodo y el agua de las casas inundadas.