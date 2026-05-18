Corte de LUZ en Lima y Callao el 18 y 19 de mayo: Distritos afectados y horarios de suspensión

18/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Corte de luz el 18 y 19 de mayo sorprenderá a Lima y Callao. Pluz Energía Perú reveló los distritos y las respectivas zonas que se verán afectados con la suspensión temporal del servicio eléctrico en ambas fechas.

¿Por qué será el corte de luz?

El corte de luz se deberá como parte de los trabajos de mantenimiento y reforzamiento de la infraestructura eléctrica que viene ejecutando Pluz Energía Perú en la capital con el objetivo de seguir brindando un servicio de calidad y prevenir futuras fallas.

En ese marco, la empresa precisó que la restricción será en horarios diferenciados y afectará a diversos hogares, negocios y edificios en Lima y Callao, por lo que insta a los ciudadanos a tomar medidas previsionales para aminorar el impacto de quedar sin electricidad de forma temporal.

Distritos sin luz el 18 de mayo en Lima y Callao

De acuerdo al cronograma oficial, estos serán los sectores de la capital que se quedarán sin electricidad este lunes:

En el Callao

Desde las 9:30 a.m. hasta las 4:30 p.m. en Ca. B Urb. Ind. Bocanegra Mz. D Lt. 4B.

En Independencia

Desde las 10:00 a.m. hasta las 2:00 p.m. en P.J. El Ermitaño Mzs. A1, C1, D1, E1, F1, U1, Av. 16 de Marzo cdras. 1, 2, Av. Los Ficus cdras. 1, 2, Jr. Los Cipreses cdra. 1, Jr. Las Violetas cdra. 1, Jr. Los Cedros cdra. 1, Jr. Los Damascos cdra. 1, Jr. Los Nardos cdra. 1, calle Las Casuarinas cdras. 1.

En Jesús María

Desde la 1:30 p.m. hasta las 3:30 p.m. en Av. Brasil cdras. 9, 10, 11, Jr. Castro Virreyna cdra. 1, Av. Gral. Garzón cdra. 10, Av. Gral. Canterac cdras. 0, 1, 2, Jr. P. Fernandini cdra. 10, Psje. Buenaventura cdra. 1, Jr. Pedro Ruiz Gallo cdra. 1.

En Breña

Desde las 3:00 p.m. hasta las 5:00 p.m. en Av. Brasil cdra. 9, 10, 11, Av. Garzón cdra. 10, calle Juan Pablo Fernandini cdra. 10, Jr. Castro Virreyna cdra. 1, calle Canterac cdra. 1, 2, Jr. Pedro Ruiz cdra. 1, pasaje Buenaventura cdra. 1.

En San Juan de Lurigancho

Desde las 9:00 a.m. hasta las 3:00 p.m. en Urb. Zárate Av. Antisuyo cdra. 2, Av. El Sol cdra. 1, Av. Malecón Checa cdra. 6, Av. Pirámide del Sol cdras. 1, 2, calle Antisuyo cdra. 2, calle Jipi Japa cdra. 2, calle Los Amautas cdras. 6, 7, calle Eguiguren cdra. 6, calle Collasuyo cdra. 2, Jr. Tahuantinsuyo cdras. 6, 7.

Zonas afectadas por el corte el martes 19 de mayo

En Pueblo Libre

Desde las 8:30 a.m. hasta las 6:30 p.m. en Av. 28 de Julio cdra. 11, Av. Mariano Cornejo cdras. 11, 12, parque Florida cdra. 1, Av. San Martín cdras. 1, 2, 3, calle J.J. Pasos cdra. 7, Plaza de La Bandera cdras. 1, 2, calle Víctor Pantoja cdras. 2, 3, calle Zaragoza cdra. 1, calle Granda cdra. 1, Jr. Triana cdra. 2, parque Dorregaray 19 pasaje Grau cdra. 1.

En el Callao

Desde las 8:30 a.m. hasta las &:30 p.m. en A.H. Puerto Nuevo Mzs. A, A1, A2, A3, A5, B, B1, B2, B4, B5, C, C1, C2, C3, C4, C5, D, D1, D2, D4, D5, E, E1, E2, E4, F, F2, F3, F4, F5, G, G2, G3, G4, H, H2, H3, H4, H5, I, I4, I5, J4, A.H. Señor del Mar Mzs. B3, H3.

Es así como Pluz Energía reveló la lista de distritos que se verán afectados con el corte de luz programado para el lunes 18 y martes 19 de mayo. Toma precauciones si tu zona está incluido en la suspensión.