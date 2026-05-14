Hallazgo milenario: Investigadores afirman haber descubierto una ciudadela inca más grande que Machu Picchu

14/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En la prestigiosa revista National Geographic, un equipo de expertos sostiene haber descubierto en el Cusco la existencia de una mítica ciudadela del Imperio Inca que estuvo perdida en el tiempo y cuya extensión es cuatro veces más grande que Machu Picchu.

Impresionante hallazgo inca en T'aqrachullo

Se trata de T'aqrachullo, un complejo de ruinas situado a 225 kilómetros de la maravilla del mundo y a unos 90 metros sobre el río Apurímac. Si bien el lugar se conoce desde hace más de tres décadas, una serie de descubrimientos arqueológicos en los últimos años cambiarían su relevancia en los libros de la historia.

El interés por T'aqrachullo comenzó a tomar relevancia después de que el arqueólogo Dante Huallpayunca diera con el hallazgo de casi 3 mil lentejuelas de oro, plata y cobre que en un lugar que antiguamente se utilizaba corral de alpacas. Este hallazgo se dio en 2022 como parte de un proyecto de excavació del Ministerio de Cultura.

Tras un análisis, se descubrió que dichos objetos datan del siglo XVI, época en que servían como adornos para vestimentas ceremoniales de la élite inca. "Muchos arqueólogos jamás encuentran algo así en toda su carrera" , dijo el experto en la revista NatGeo.

Sin embargo, uno de los detalles más sorprendentes para los investigadores es que las características del lugar coinciden con un templo inca cuyo paradero era desconocido.

Ancocagua, un templo inca perdido en la historia

La multitud de hallazgos relacionados a la época inca ha dejado entrever a los arqueólogos que T'aqrachullo se trata en realidad de Ancocagua, una ciudad inca perdida que fue descrita en las crónicas de la época colonial como uno de los templos más importantes del imperio y que fue lugar una sangrienta batalla con los conquistadores españoles.

En conversación con Exitosa, Huallpayunca indicó que Ancocagua es un templo tan importante como el Qorikancha, el Huanacaure o el Pachacamac. Si bien se tenía conocimiento de su existencia en textos del cronista Pedro Cieza de León, no se conocía su ubicación exacta hasta la fecha.

Según Huallpayunca, se estima que la ciudadela de Ancocagua albergó una población bastante considerable dado el descubrimiento de por lo menos 300 viviendas elaboradas con piedra, además de tumbas y santuarios a antiguos dioses.

"Era algo de no creer. Tratamos de interpretar todos los hallazgos y llegamos a la conclusión de que este templo era importante tanto para la época inca como incluso para otras épocas como 400 d.C. o incluso como para la población Wari", señaló.

De esta manera, la arqueología peruana enfrenta un nuevo hito al darse a conocer del descubrimiento de una legendaria ciudadela inca cuyo tamaño excede a la famosa Machu Picchu.