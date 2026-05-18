Fonavi, Reintegro 5: Esta es la FECHA de PAGO si tu DNI termina en dígito 4 o 5

18/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El inicio del cobro para el Reintegro 5 del Fonavi ya está en marcha. Si tu Documento Nacional de Identidad (DNI) termina en los dígitos 4 o 5, esta es la fecha clave para la devolución de tus aportes en el Banco de la Nación.

Pago devolución Fonavi: Cobra este día si tu DNI termina en 4 o 5

Miles de adultos mayores se ven beneficiados desde el 14 de mayo con la devolución de sus aportes al Fonavi, de acuerdo a la Resolución Administrativa Nº 547-2026/CAH-Ley Nº 29625. De acuerdo al documento oficializado en El Peruano, el pago corresponde a los fonavistas que conforman el Quinto Grupo de Reintegro del Padrón Nacional de Fonavistas Beneficiarios del primer al decimonoveno Grupo de Pago.

La devolución de los aportes se desarrollará de manera escalonada, tomando en cuenta el último número del DNI del beneficiario. Para esta etapa, el Estado destinó más de S/222 millones dirigidos a 66,644 exaportantes.

Es así como, de acuerdo a la resolución, las personas que verificaron que están dentro del padrón del Reintegro 5 y si su DNI termina en el dígito 4 o 5 podrán cobrar su dinero este lunes 18 de mayo. Deberán acercarse hasta el Banco de la Nación, que pone a disposición de los beneficiarios su red de más de 570 agencias a nivel nacional y los Centros MAC (Mejor Atención al Ciudadano), a fin de brindar una atención segura y ordenada.

Cronograma de pago Reintegro 5 del Fonavi: ¿Eres beneficiario?

Si tu DNI no termina en 4 o 5 no te preocupes, ya que quedan más fechas para cobrar tus aportes al desaparecido Fonavi, un programa que fue creado con el objetivo de reunir recursos destinados al financiamiento de proyectos de vivienda social.

DNI acabado en 0 y 1: Cobran desde el 14 de mayo.

DNI acabado en 2 y 3: Cobran desde el 15 de mayo.

DNI acabado en 4 y 5: Cobran desde el 18 de mayo.

DNI acabado en 6 y 7: Cobran desde el 19 de mayo.

DNI acabado en 8 y 9: Cobran desde el 20 de mayo.

Para saber si estás dentro del padrón de beneficiarios solo debes ingresar al portal oficial de la Secretaría Técnica de la Comisión Ad Hoc a través del siguiente ENLACE y seguir estos pasos:

Una vez dentro de la plataforma, ingresar a la opción "4. Consulte AQUÍ si es parte del Quinto Grupo de Reintegro - Mayo 2026". Selecciona tu tipo de documento (DNI, carnet de extranjería, libreta electoral, carnet de fuerzas policiales o de las Fuerzas Armadas). Digita el número de tu documento. Completa el código captcha de 6 dígitos que aparece en la parte inferior y dale clic en ENVIAR.

Características del pago del quinto grupo de reintegro Fonavi

Beneficiarios del primer al decimonoveno Grupo de Pago, que cobraron parcialmente la devolución de sus aportes.

la devolución de sus aportes. Fonavistas titulares mayores o iguales a 67 años de edad.

de edad. Fonavistas fallecidos mayores o iguales a 88 años de edad al 31 de mayo de 2026.

de edad al 31 de mayo de 2026. Los que figuren en el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad - CONADIS.

Los que perciban pensión de invalidez de la ONP.

Es así como según el cronograma de pagos, si el DNI del exaportante termina en dígito 4 o 5 este lunes 18 podrá cobrar la devolución del Reintegro 5 del Fonavi en el Banco de la Nación.