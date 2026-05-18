Segunda vuelta 2026: ONPE excluye a Galaga y solicita solo 20 vehículos propios para la segunda vuelta

18/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

A menos de un mes de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) volvió a estar en el centro de la polémica luego de haber realizado cambios en el proceso de contratación del servicio de transporte de material electoral.

La institución decidió excluir a la empresa Galaga S.A.C., involucrada en el caos logístico registrado en abril, ahora se conoció que el nuevo proceso exige menos vehículos propios que en la primera vuelta, situación que ha despertado críticas y preocupación por una posible repetición de retrasos. Sin embargo, Galaga envió un correo solicitando participar.

"Han invitado a otras empresas, y nosotros nos hemos auto invitado solos porque hemos consultado, hemos hecho observaciones a las consultas... Hasta ahora no nos han pagado un sol"

Menos vehículos para una elección decisiva

Entre los dos TDR (términos de referencia o requisitos) lanzados por la ONPE para el traslado de material electoral de la primera y segunda vuelta: En el nuevo TDR para la segunda vuelta, la ONPE exige menos flota propia que en la primera vuelta.

Solicita solo 20 vehículos frente a los 40 requeridos para el 12 de abril . A esto se suma que las mismas oficinas de la ONPE que supervisaron a Galaga lo harán esta vez con la empresa ganadora.

ONPE entrega base de datos de actas electorales y reportes de auditoría

Cabe señalar que el nuevo TDR incluye más opciones de tipo de vehículo para el traslado de material electoral. Y otra diferencia importante es que ya no se distribuirán equipos informáticos.

Esta reducción ha generado cuestionamientos debido a que el proceso electoral sigue siendo de alcance nacional y requiere movilizar toneladas de material hacia distintos puntos del país.

Alertan vulnerabilidades en sistemas informáticos

Como parte de los protocolos de seguridad, la ONPE no solo contrató una auditoría externa para sus sistemas electorales, sino que también implementó un servicio de "hacking ético".

Esta evaluación informática, realizada por la empresa "Strategos" entre el 16 de febrero y el 10 de abril, tuvo como objetivo atacar y vulnerar de manera controlada las plataformas del organismo técnico para identificar fallas antes de que fueran explotadas por ciberdelincuentes.

Un informe reveló que el proceso expuso 50 vulnerabilidades en los sistemas de la institución, varias de ellas calificadas de alto riesgo. El hallazgo más crítico detalló la existencia de un servidor que carecía de contraseña, lo que permitía el ingreso irrestricto a cualquier usuario dentro de la red interna.

Con la segunda vuelta cada vez más cerca, las decisiones tomadas por la ONPE siguen bajo observación pública. Aunque la exclusión de Galaga busca recuperar la confianza ciudadana, las nuevas condiciones logísticas y las alertas sobre seguridad informática mantienen abierta la preocupación sobre la capacidad del sistema electoral para garantizar un proceso eficiente y transparente.