Alerta por sarampión en Perú: Experto advierte que brote podría escalar a una epidemia

18/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, Augusto Tarazona, exviceministro de Salud, alertó que existe una alta posibilidad de que el brote de sarampión en el Perú crezca a nivel de epidemia. Según explicó, la baja tasa de cobertura de vacunación estaría generando un escenario de riesgo para la propagación de la enfermedad en el país.

Brote de sarampión podría volverse epidemia

En conversación con Manuel Rosas, el exfuncionario del Minsa indicó que se ha declarado emergencia sanitaria porque el brote de sarampión que inició en la región Puno puede extenderse a Lima y otras regiones debido a la baja tasa de cobertura de vacunación y personas que no cuentan con la inmunización.

"Ha rebasado las posibilidades de control en una región. Todos sabemos que empezó en Puno, pero esto ha crecido y están apareciendo casos en otros lados. Y existe alta posibilidad de que crezca como epidemia porque tenemos personas susceptible que no han sido vacunadas y tenemos baja cobertura de vacunación", sostuvo.

Según indicó, la declaratoria de estado de emergencia en Lima y otras regiones por un plazo de 90 días tiene el objetivo de que el Ministerio de Salud (Minsa) pueda simplificar procedimientos administrativos que permitan agilizar la contratación de personal o la compra de insumos para poder frenar la propagación de la enfermedad.

"El estado de emergencia libera las trabas o los procedimientos administrativos para que puedan hacer contrato de personal o para que puedan comprar insumos. Es decir, acorta los procesos administrativos porque se asume que se necesita de inmediato de disponer de más recursos", dijo.

Como se recuerda, la disposición oficial incluye a Lima Metropolitana, la Provincia Constitucional del Callao y los departamentos de Puno, Arequipa, Cusco, Huancavelica, Moquegua, Amazonas, Loreto, Tacna, Tumbes, Ucayali, Madre de Dios y Apurímac.

Lima bajo riesgo de sarampión

El exviceministro Tarazona señaló además que Lima se encuentra bajo un riesgo vigente de incrementar sus casos de sarampión debido a que la capital congrega a ciudadanos de todos los lugares del país cada semana.

"Nuestro país es completamente centralizado y de cualquier región llegan a Lima. Y Lima también tiene bajas coberturas de vacunación, siendo Lima. Y eso hace que el riesgo siga vigente", señaló.

En conclusión, el exviceministro de Salud, Augusto Tarazona, indicó que el brote de sarampión se podría extender por la baja tasa de vacunación y un gran número de personas vulnerables.