El Agustino: Capturan a 11 venezolanos que se dedicaban al secuestro y sicariato en Lima y Huarmey

18/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La noche de ayer y esta madrugada, agentes de la Policía Nacional lograron capturar a 11 ciudadanos venezolanos presuntamente dedicados al secuestro y sicariato en Lima Metropolitana y la ciudad de Huarmey. La organización criminal, identificada como "La Nueva Generación del Tren de Aragua", estaría implicada en al menos cinco secuestros ocurridos en menos de una semana, hechos que sembraron terror entre empresarios y comerciantes.

Exigían hasta 100 mil por rescate

Según las investigaciones, esta banda habría obtenido cerca de 350 mil soles producto de los rescates cobrados a las familias de sus víctimas. Los detenidos fueron intervenidos en un megaoperativo realizado en cuatro inmuebles ubicados en Santa Anita, Huarmey y dos viviendas en El Agustino. En total fueron capturadas 11 personas durante la intervención inicial, entre ellas cuatro mujeres que, de acuerdo con la Policía, cumplían un rol clave en la selección de víctimas.

Las autoridades señalaron que los agraviados eran principalmente empresarios y mineros, quienes eran captados en locales nocturnos mediante engaños. Una vez contactados, eran privados de su libertad y trasladados a casas de cautiverio, donde sufrían violentas torturas. Los criminales exigían pagos superiores a los 100 mil soles para liberarlos y, en algunos casos, llegaban a mutilarles los dedos para presionar a sus familiares.

El general Óscar Arriola indicó que la captura fue resultado de un minucioso trabajo de inteligencia ejecutado por la Policía Nacional. Además, reveló que la presión policial permitió que esta organización liberara el pasado 16 de mayo a un ingeniero secuestrado en Santa Anita.

"Estos cinco casos de secuestro, donde uno ha terminado con muerte subsecuente, es por encargo y además seleccionan sus víctimas que se mueven en un mundo en el que hay trata de personas y estas son seleccionadas por las mismas mujeres que realizan algún servicio de carácter sexual", declaró.

El alto mando policial también explicó que los delincuentes retenían a sus víctimas entre cuatro y cinco días mientras negociaban los pagos. "Son privados de la libertad y los tienen por cuatro o cinco días. Los montos que requieren son entre 100,000 y 300,000 soles. Hasta el momento se ha podido establecer de estos cinco secuestros y deberían haber recolectado un promedio de 350,000 soles", agregó el general Arriola.

También estarían implicados en sicariato

Durante el operativo, algunos integrantes de la banda intentaron escapar lanzándose desde un tercer piso. Una de las detenidas, una mujer, resultó gravemente herida y permanece internada con pronóstico reservado en el Hospital Rebagliati. En las viviendas allanadas se incautó un arma de fuego, más de 10 envoltorios de pasta básica de cocaína, dinero en efectivo y dos motocicletas utilizadas para vigilar y seguir a las víctimas antes de secuestrarlas.

"Estas motocicletas son utilizadas para marcar, vigilar y estudiar a sus víctimas, y ver el lugar donde los privan de la libertad. También aparecen estas motos en otros eventos, quiere decir que estas personas de nacionalidad venezolana no solamente estarían dedicándose al secuestro, sino también a actividades de sicariato", sentenció Óscar Arriola.

Finalmente, se informó que los detenidos fueron trasladados a la Dirincri, en la avenida España, donde continuarán las diligencias correspondientes por los delitos de secuestro, homicidio y privación de la libertad.