RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Exitosa Perú
Daños en infraestructura y cultivos

¡Alerta en La Libertad! Lluvias intensas dejan un fallecido,1059 familias afectadas y 58 damnificadas

Autoridades locales informan que hasta el momento se han registrado más de mil familias afectadas por desbordes, deslizamientos y aniegos, y decenas de damnificados tras las precipitaciones.

Lluvias intensas dejan un fallecido,1059 familias afectadas y 58 damnificadas
Lluvias intensas dejan un fallecido,1059 familias afectadas y 58 damnificadas Difusión

24/02/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú / Actualizado al 24/02/2026

Síguenos en Google News Google News

Las intensas lluvias que continúan afectando a La Libertad han dejado un saldo lamentable: al menos una persona fallecida, 1 059 familias afectadas y 58 damnificadas, de acuerdo con el último reporte de las autoridades regionales.

El temporal, que se ha intensificado en las últimas semanas, ha generado aniegos, desbordes de ríos y quebradas, así como deslizamientos de tierra, lo que ha afectado viviendas, vías de comunicación y zonas agrícolas en diferentes distritos de la región.

"Necesitamos que los alcaldes de la sierra y de toda la región reporten las emergencias, porque muchos no lo están haciendo y eso limita nuestro trabajo y la posibilidad de trasladar la ayuda necesaria desde nuestros almacenes adelantados", sostuvo el subgerente de Defensa Civil, Wilfredo Agustín Díaz.

Respecto a la primera víctima, precisó que se trató de una bebé de 11 meses, quien falleció el 23 de febrero, luego que el carro en que viajaba se despistó tras ser golpeado por un deslizamiento en el distrito de Sarín, los otros seis ocupantes resultaron heridos.

Pidió a los conductores conducir con mayor cuidado, sobre todo en esta estación del año, donde los eventos naturales pueden sorprender en la ruta o en las ciudades que históricamente son afectadas por las lluvias.

Gobierno declara estado de emergencia tramos de la Red Vial Nacional de Arequipa, Ica, Piura y Tumbes
Lee también

Gobierno declara estado de emergencia tramos de la Red Vial Nacional de Arequipa, Ica, Piura y Tumbes

Entre los 1 059 hogares afectados se incluyen aquellos que han sufrido daños parciales en su estructura, así como familias que han perdido enseres debido al ingreso de agua en sus viviendas por los aniegos producidos por las precipitaciones.

Además, 58 familias han sido declaradas damnificadas, es decir, han perdido en gran medida sus bienes o sus hogares han quedado inhabitables tras el paso del temporal, por lo que requieren refugio, asistencia y atención prioritaria.

¡Cuidado! Incrementa la presencia de dengue tras lluvias y huaicos: Aprende cómo protegerte
Lee también

¡Cuidado! Incrementa la presencia de dengue tras lluvias y huaicos: Aprende cómo protegerte

Tras el riesgo de que en los próximos días ocurran mayores incidencias debido a las lluvias, la Plataforma Regional de Defensa Civil, liderada por el vicegobernador Ever Cadenillas, se declaró hoy en alerta permanente, a fin de atender las emergencias por los fenómenos naturales.

Fue durante una primera reunión con las principales autoridades locales y regiones para poder trabajar juntos en temas de prevención ante la posible llegada del Fenómeno de El Niño.

Las intensas lluvias en La Libertad han dejado un panorama de afectación amplia tanto en el tejido social como en la infraestructura local. La pérdida de una vida y el impacto en más de mil familias subrayan la urgencia de una respuesta articulada entre autoridades y población para atender a los damnificados. 

Intensas lluvias en Ica: ¡Atención! Se restablece tránsito en km 337 de la Panamericana Sur en Ocucaje
Lee también

Intensas lluvias en Ica: ¡Atención! Se restablece tránsito en km 337 de la Panamericana Sur en Ocucaje

Pescadores de Talara afectados por las lluvias intensas: Embarcaciones terminaron colapsadas
Lee también

Pescadores de Talara afectados por las lluvias intensas: Embarcaciones terminaron colapsadas

Temas relacionados damnificados Exitosa Trujillo lluvias región Trujillo

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA